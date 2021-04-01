Варикозное расширение вен проявляется в виде перекрученных сосудов на ногах, придающих коже синюшность. Сильный эстетический дефект сопровождается болью и отечностью в ногах, а закупорка сосудов чревата тромбозом.

К сожалению, от варикоза никто не застрахован, особенно те, кто находится в группе риска. Мы попросили флеболога, сосудистого хирурга Константина Барабоя перечислить, кто вероятнее всего столкнется с проблемой расширения вен на ногах. Выделяют 4 категории лиц.

Беременные женщины

И это единственный тип пациентов, кому лечение варикоза не понадобится. Варикоз беременных, как правило, проходит сам после того, как женщина родит и нагрузка на ноги уменьшится. Но во время беременности вздутые вены на ногах мамы не редкость. По мере роста плода усиливается давление на большую (нижнюю полую) вену, и это провоцирует повышение давления на сосуды ног.

Чтобы минимизировать риск развития болезни, будущим мамам рекомендуют больше гулять пешком, следить за набором веса и подкладывать под ноги подушку во время отдыха. Если после рождения малыша проблема не исчезнет, визита к флебологу не избежать.

Люди с лишним весом

Лишний вес может стать причиной многих болезней, среди которых и варикоз.

Опасность в том, что из-за тучности и отечности ног такие люди не сразу замечают проблему с венами, ведь они слабо просматриваются сквозь кожу.

Люди, которые работают стоя

Долго стоять без движения вредно для ног. Недостаточный кровоток становится причиной усталости и боли в ступнях. Организму нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы “возвращать кровь обратно” к сердцу. Из-за чрезмерного количества крови в сосудах ног, которая скапливается из-за неподвижного вертикального положения тела, стенки вен растягиваются и изнашиваются. А это рано или поздно приводит к варикозу.

“К этой категории людей относятся парикмахеры и стилисты, работающие стоя и творящие красоту с волосами клиентов”, — отметили эксперты магазина Goddess, где продается косметика Давинес и Moroccanoil, подчеркнув, что в косметике для тела Moroccanoil содержится натуральное аргановое масло, которое, по словам флебологов, помогает в борьбе с варикозом.

Женщины старше 50 лет

Варикоз — болезнь вне возраста, но чаще все-таки с ней сталкиваются дамы старше 50 лет. Есть медицинская теория, что склонность к варикозу с возрастом только увеличивается.

В результате естественного старения организма венозные клапаны изнашиваются и не так тщательно регулируют кровоток. Они не могут должным образом удерживать кровь и направлять ее по кругу, возникают застои, закупорки и вздутие вен — основные симптомы варикозной болезни.