В этом году мир потерял многих знаменитых людей. Сегодня, 29 декабря, скончался известный французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет.

#Буквы вспоминают имена тех, с кем пришлось попрощаться в 2020 году.

Политические деятели

Хосни Мубарак, 91 год.

В Каире 25 февраля скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак. Он занимал президентский пост 30 лет: с 1981 по 2011. Экс-президент умер в военном госпитале через несколько недель после операции.

Хавьер Перес де Куэльяр, 100 лет.

В марте умер бывший Генеральный секретарь ООН и премьер-министр Перу Хавьер Перес де Куэльяр. В течение двух сроков пребывания на посту Генерального секретаря ООН он заключал мирные соглашения в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Ключевым достижением стали переговоры о прекращении огня между Ираном и Ираком в 1988 году после восьми лет конфликта.

Рут Бейдер Гинзбург, 87 лет.

18 сентября в Вашингтоне на 88 году жизни умерла старейшая из членов нынешнего состава судей верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Ее высоко ценили за решительную позицию в отношении прав женщин.

Валери Жискар д’Эстен, 94 года.

С 1974 по 1981 год он был президентом Французской Республики и одним из главных архитекторов Европейского союза в период своего пребывания на этой должности и до 2000-х годов. Бывший глава государства скончался 2 декабря от COVID-19.

Стивен Коэн, 81 год.

Стивен Коэн, известный историк, занимавшийся изучением истории СССР.

Геннадий Кернес, 61 год.

17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской глава Харькова Геннадий Кернес.

Актеры, писатели и музыканты

Роман Виктюк, 84 года.

В конце октября режиссера госпитализировали с COVID-19.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 во Львове. Он – советский, украинский, русский театральный актер и режиссер, народный артист Украины, народный артист России.

Михаил Жванецкий, 86 лет.

6 ноября во возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Мери Хиггинс Кларк, 92 года.

Американская писательница была “королевой саспенса”. Ее истории о женщинах, которые преодолели все трудности, сделали ее одной из самых популярных писательниц в мире. Она умерла 31 января.

Кирк Дуглас, 103 года.

Герой “Спартака”, “Жажды жизни” и десятков других фильмов, также противостоял антикоммунистической пропаганде в Голливуде в 1960-е годы. Он умер 5 февраля.

Эннио Морриконе, 91 год.

6 июля рано утром в возрасте 91 года скончался известный итальянский композитор, лауреат “Оскара” Эннио Морриконе.

31 октября умер известный шотландский актер и лауреат премии “Оскар” Шон Коннери. Мировую славу Коннери получил благодаря роли легендарного Джеймса Бонда сразу в семи фильмах “бондианы”. За свою карьеру Коннери сыграл в более чем 70 фильмах.

Армен Джигарханян, 85 лет.

Актер умер 14 ноября. В марте 2014-го в период аннексии Крыма Джигарханян был одним из немногих, кто выразил поддержку Украине и не подписал коллективное письмо представителей российской творческой интеллигенции с одобрением агрессии РФ и оккупации полуострова.

Александр Пономарев, 84 года.

В возрасте 84-х лет скончался профессор, блестящий знаток украинского языка Александр Пономарев. Александр Пономарев более 40 лет преподавал в университете им. Шевченко на факультете журналистики, который впоследствии превратился в Институт журналистики.

Борис Патон, 101 год.

На 102 году жизни скончался Борис Патон.

Борис Патон – ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952) президент НАН Украины (с 1962), первый награжден званием Герой Украины.

Он также является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.

Спорт

Коби Брайант, 41 год.

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вертолет врезался в холм и загорелся. Возможная причина аварии – сильный туман.

Диего Марадона, 60 лет.

Бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года умер 25 ноября. В аргентинца произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца.

Паоло Росси, 64 года.

В возрасте 64 лет умер легендарный итальянский футболист, чемпион мира, обладатель “Золотого мяча” Паоло Росси. У него был рак легких. Футболиста помнят за то, что он забил легендарный хет-трик в матче со сборной Бразилии, где Италия победила со счетом 3:2.

Мода

Кензо Такада, 81 год.

Основатель известного бренда Kenzo, японско-французский дизайнер Кензо Такада, умер от осложнений коронавирусной болезни.

Пьер Карден, 97 лет.

29 декабря 2020 на 98 году жизни скончался известный французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден.

Стелла Теннант, 50 лет.

22 декабря скончалась известная британская супермодель Стелла Теннант.

Теннант стала музой и фавориткой дизайнеров на протяжении десятилетий, включая Александра Маккуина, Карла Лагерфельда, Николя Гескьера, Риккардо Тиши и Викторию Бекхэм. Она также участвовала в нескольких громких рекламных кампаниях Calvin Klein и Hermès.

Тони Шей, 46 лет.

Тони Шей – американский интернет-предприниматель, венчурный капиталист, CEO онлайн-магазина одежды, обуви и аксессуаров Zappos.com. Умер 27 ноября после пожара в его доме в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, произошел 18 ноября.

По данным Forbes, Zappos стремительно рос и прошел путь от выручки менее $ 10 млн в начале тысячелетия до $ 252 млн в 2005 году. В 2009 году Шей согласился продать компанию Amazon за $1,2 млрд, сохранив при этом руководящий пост.