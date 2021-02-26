Китайская компания Huawei готовится к выпуску электромобилей под своим брендом. Некоторые модели могут появиться уже в этом году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Huawei ведет переговоры с государственной компанией Changan Automobile и другими производителями автомобилей, заводы которых могут стать базой для изготовления электрокаров.

“Huawei также ведет переговоры с поддерживаемой Пекином компанией BAIC Group BluePark New Energy Technology по производству своих электромобилей”, – заявил источник.

В то же время представитель компании опроверг эту информацию и заявил, что Huawei не планирует производство электрокаров.

“Huawei не является производителем автомобилей. Однако с помощью информационных и коммуникационных технологий мы стремимся ориентироваться на цифровые автомобили и быть поставщиком новых компонентов”, – заявили в компании.

При этом сразу три источника сообщили агентству, что Huawei уже начала внутреннее проектирование электромобилей и занимается налаживанием сотрудничества с поставщиками. Запуск производства электромобилей планируется в этом году.