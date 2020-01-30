Об этом сообщается на ресурсе Strategy Analyrics.

Уточняется, что за 2019 год китайская компания продала около 240 миллионов смартфонов. В свою очередь Apple продала чуть меньше 200 миллионов.

При этом уверенное первое место продолжает удерживать компания Samsung, которая продала за 2019 год почти 300 миллионов устройств.

Отмечается, что основная доля продаж Huawei в 2019 году приходилась непосредственно на внутренний китайский рынок, поскольку на компанию были наложены санкции, не позволяющие устанавливать на ее устройства приложения от Google.

Сообщается, что Huawei и Apple идут в ногу по количеству продаж с 2017 года, когда китайская компания впервые обогнала американскую.

Также отмечается, что в 2019 году было в целом продано меньше смартфонов, чем в 2018 году.