Министерство юстиции США обвинило китайского технологического гиганта компанию Huawei и две дочерние американские компании в заговоре с целью вымогательства и кражи коммерческой тайны.

Об этом сообщает Engadget.

Обвинительный акт Минюст выпустил вчера. Его прикрепят к предыдущим обвинениям в адрес Huawei.

В этом документе 16 пунктов. В тексте упоминается финансовый директор компании Ваньчжоу Мэн, которой ранее предъявили обвинения в мошенничестве.

Заявитель уверяет, что компания Huawei десятилетиями предпринимала попытки кражи интеллектуальной собственности у шести американских компаний. Что это за компании и каков их профиль – не указано.

В тексте сказано, что Huawei якобы завладела коммерческими секретами и авторскими правами, заключив и затем нарушив соглашения о конфиденциальности, наняв сотрудников из конкурирующих компаний.

То есть все попытки получить те или иные коммерческие тайны оказались успешными.

В итоге, сказано, что Huawei успешно получила конфиденциальную информацию “об исходном коде интернет-маршрутизатора, технологии сотовой антенны и робототехнике”. Получение такой информации позволило компании сократить собственные расходы на исследования и разработки и добиться конкурентного преимущества.