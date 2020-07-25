Об этом пишет Phys.
Новый снимок телескопа Hubble был сделан 4 июля 2020 года, когда Сатурн находился в 839 миллионах миль от Земли.
Отмечается, что Hubble обнаружил несколько небольших атмосферных бурь. Это временные особенности, которые, по-видимому, приходят и уходят с каждым ежегодным наблюдением телескопа.
Полоса в северном полушарии остается ярко выраженной, как и на снимке 2019 года, а несколько полос слегка меняют цвет из года в год.
- NASA по случаю тридцатилетнего юбилея с запуска телескопа “Хаббл” представило новый сервис, который называется “Что видел “Хаббл” в день вашего рождения?”.