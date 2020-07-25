Космический телескоп Hubble сделал снимок Сатурна в его летнее время.

Об этом пишет Phys.

Новый снимок телескопа Hubble был сделан 4 июля 2020 года, когда Сатурн находился в 839 миллионах миль от Земли.

Отмечается, что Hubble обнаружил несколько небольших атмосферных бурь. Это временные особенности, которые, по-видимому, приходят и уходят с каждым ежегодным наблюдением телескопа.

Полоса в северном полушарии остается ярко выраженной, как и на снимке 2019 года, а несколько полос слегка меняют цвет из года в год.