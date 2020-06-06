Известный уличный художник Бэнкси посвятил свою новую работу проблеме расового неравенства и протестам в США, которые возникли после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.

Об этом сообщает издание The Independent.

Снимок рисунка художник опубликовал в своем Instagram. На нем изображены портрет в раме, а также свеча и цветы возле него.

Конкретного человека на портрете узнать невозможно: это черный силуэт. Над портретом висит флаг США, край которого загорается от свечи.

В комментарии к рисунку Бэнкси признался, что сначала считал, что должен молчать и слушать, что говорят о проблеме расизма и протестах темнокожие люди. Но теперь он уверен, что расизм — это проблема белых людей.

“Сначала я думал, что должен замолчать и послушать темнокожих в этом вопросе. Но почему я должен делать это? Это не их проблема, а моя. Люди с небелым цветом кожи обречены в этой системе. Белой системе. Словно прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу. Эта неисправная система превращает их жизнь в страдания, но не их задача исправлять это. Они и не могут, никто не впустит их в квартиру сверху. Это проблема белых. И если белые ее не починят, то кто-то должен будет подняться к ним и выбить дверь”, – написал Бэнкси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Июн 2020 в 3:30 PDT

Пока не известно, где именно появилась новая работа Бэнкси.

СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.