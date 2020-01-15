В 2019 году российские "власти" в оккупированном Крыму издевались над крымскими татарами и преследовали десятки людей по неподтвержденным обвинениям в терроризме.

Об этом сообщается во “Всемирном докладе” Human Rights Watch.

“В течение года российские власти в оккупированном Крыму продолжали издеваться над крымскими татарами, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Только в марте российские власти арестовали 24 крымских татарина, большинство из которых принимали активное участие в деятельности объединения “Крымская солидарность” – организации, оказывающей правовую и социальную поддержку семьям арестованных и заключенных по политически мотивированным делам. Всех арестованных обвинили в причастности к панисламскому движению “Хизб ут-Тахрир”, – сказано в докладе.

При этом также отмечается, что на протяжении июня 2019 года на оккупированном полуострове были арестованы восемь крымских татар.

Помимо того, как минимум четверо незаконно удерживаемых оккупантами татар подверглись жестокому обращению или пыткам.

Также в докладе сообщается, что Европейский суд по правам человека обязывал Россию перевести тяжелобольного активиста Эдема Бекирова в больницу, но это решение суда не было выполнено. В сентябре 2019-го года Бекиров вернулся в Киев в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.