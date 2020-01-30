Компания General Motors объявила о возрождении бренда Hummer для создания нового электрического грузовика.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Уточняется, что новый автомобиль будет иметь 1000 лошадиных сил и сможет развивать скорость до 60 миль в час за три секунды.

Отмечается, что информация о новом грузовике будет раскрыта полностью уже 20-го мая текущего года, а выйти он должен в конце 2021-го года.

Также сообщается, что новый Hummer будут производить на заводе General Motors в Детройте.

Напомним, что Hummer потерял популярность в Соединенных Штатах после всемирного экономического кризиса в конце 2000-х годов.

Серийное производство электромобиля Cybertruck стартует в 2021 году. Стоит отметить, что за дополнительные $7 тыс. покупатель может добавить функцию автопилота.