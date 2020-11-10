Исследование было опубликовано в научном журнале Mammalia, пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Австралийский утконос – очень интересное животное, поскольку у него есть клюв, и он откладывает яйца, но не относятся к классу птиц. Теперь ученые обнаружили в утконосах еще кое-что очень интересное.
Исследование, проведенное биологом Паулой Спет Анич, показало, что под ультрафиолетовыми лампами мех утконоса светится. Это происходит из-за биофлуоресценции, когда короткие волны света поглощаются, а более длинные волны повторно излучаются живыми организмами.
Опыт Анич проводила над тремя “музейными” утконосами – двумя самцами и одной самкой, которых поместила под свет. При естественном освещении их мех казался коричневым, но при УФ-свете их мех светится зеленым или синим цветом.
Ученые знали, что различные растения, грибы, фрукты, цветы, насекомые и птицы могут светиться, но животные – это совсем недавнее открытие.
Добавим, что в более ранних исследованиях ученые обнаружили, что под ультрафиолетовым светом светятся также белки-летяги и опоссумы.
- Ранее международный консорциум Genome 10K объявил о запуске проекта, задача которого состоит в том, чтобы собрать геномы 66 тысяч видов позвоночных, живущих на Земле, включая всех млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб.