Ученые из колледжа Нортленда выяснили, что мех утконоса светится под воздействием ультрафиолета.

Исследование было опубликовано в научном журнале Mammalia, пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Австралийский утконос – очень интересное животное, поскольку у него есть клюв, и он откладывает яйца, но не относятся к классу птиц. Теперь ученые обнаружили в утконосах еще кое-что очень интересное.

Исследование, проведенное биологом Паулой Спет Анич, показало, что под ультрафиолетовыми лампами мех утконоса светится. Это происходит из-за биофлуоресценции, когда короткие волны света поглощаются, а более длинные волны повторно излучаются живыми организмами.

Опыт Анич проводила над тремя “музейными” утконосами – двумя самцами и одной самкой, которых поместила под свет. При естественном освещении их мех казался коричневым, но при УФ-свете их мех светится зеленым или синим цветом.

Ученые знали, что различные растения, грибы, фрукты, цветы, насекомые и птицы могут светиться, но животные – это совсем недавнее открытие.

Добавим, что в более ранних исследованиях ученые обнаружили, что под ультрафиолетовым светом светятся также белки-летяги и опоссумы.