Об этом пишет Science Alert.

Сначала биофлюоресценция была обнаружена у утконосов. Теперь ученые выяснили, вомбаты, кроличьи бандикуты и другие сумчатые Австралии тоже светятся флуоресцентным зеленым, синим и розовым оттенками в УФ-свете.

За последние несколько лет ученые обнаружили, что биофлюоресценция намного более распространена среди млекопитающих, чем принято думать. Первым подтверждением тому стали белки-летяги, светящиеся розовым цветом, после чего исследователи решили выяснить, кто из однопроходных обладает этой особенностью.

“Мы опробовали это только на двух десятках млекопитающих, так что это не было тщательное исследование. Вероятно, около трети из них действительно светились”, — сказал Кенни Травуйон, куратор Музея млекопитающих Западной Австралии.

Биофлюоресценция возникает, когда животное поглощает излучение высоких энергий, например ультрафиолет, а затем испускает его обратно на более низких частотах. Многие белки в коже и тканях животных способны на такой еффект. Ученые выделили часть таких молекул, которые сегодня используются в микрофотографии.

“Во многих частях тела животных есть химические соединения, которые, кажется, флуоресцируют, поэтому неудивительно, что в других вещах, например в мехе, флуоресцируют другие химические соединения”, – объясняет судебно-медицинский эксперт Австралийского музея дикой природы Грета Франкхэм.

Ученые выделили некоторые из этих молекул и использовали их для получения научных изображений, например, зеленого флуоресцентного белка медузы.

Точные детали того, как и почему происходит биофлуоресценция у этих млекопитающих, еще предстоит определить. Вомбаты и тасманийские бандикуты активны в основном ночью – эта особенность присуща многим животным, обладающим биофлюоресценцией. Это вызывает ряд вопросов, ведь для того, чтобы испускать свет в темноте, необходим источник этого света для впитывания. Кроме того, биологи хотят выяснить преимущества и недостатки этого явления.