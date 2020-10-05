Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице нардепа.

30 сентября стало известно, что народный депутат от “Европейской солидарности” Яна Зинкевич заболела коронавирусом. Такой диагноз ей поставили во второй раз.

По словам Зинкевич, на этот раз она чувствует легкие симптомы и ожидает, что выздоровеет в ближайшее время.

“К счастью пока болезнь протекает легко, по сравнению с прошлым разом это “небо и земля”. Чувствую себя в целом хорошо, есть незначительная температура. Но если бы специально не мерила, то даже не почувствовала бы. По обонянию пока без изменений, его я потеряла еще при прошлом коронавирусе, и он так и не восстановился. Очень много сплю, но к счастью успеваю еще поработать днем ​​и приобщаться к эфирам. Буду сдавать повторный тест в четверг, есть шансы, что к тому времени поправлюсь”, — написала она.

Нардеп отметила, что именно таким должен быть ход болезни у тех, кто будет получать вакцину от COVID-19.

“Мое нынешнее течение болезни достаточно ожидаемое. Именно такой результат и нужно будет достигать вакцинацией. Со временем сделать заболевания просто сезонным, и достичь результата, чтобы смертных случаев было крайне мало, не происходило инвалидизации, а в большинстве случаев, чтобы просто не заболеть, или переболеть легко”, — добавила она.