Больной COVID-19 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку. Уже сегодня, 5 октября, его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.

Об этом сообщил врач американского лидера Брайан Гарибальди, передает телеканал CNN.

По словам врача, сегодня Трамп принял стероид дексаметазон и вторую дозу ремдезивиру.

“Сегодня он чувствует себя хорошо. Он был на ногах. Наш план на сегодня – заставить его есть и пить, не вставая с кровати. Если его состояние продолжит улучшаться, то мы надеемся отпустить его уже завтра в Белый дом, где он продолжит курс лечения” , – заявил Гарибальди.

Другой врач президента США Шон Конли отметил, что состояние президента то улучшается, то ухудшается. В частности, у Трампа время наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид “Дексаметазон”.

“Со времени нашей предыдущей беседы с вами (с журналистами) состояние здоровья президента Трампа продолжает улучшаться”, – отметил он.

По прогнозам медиков, не исключено, что уже в понедельник Дональда Трампа выпишут из больницы.