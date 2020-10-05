Об этом сообщил врач американского лидера Брайан Гарибальди, передает телеканал CNN.
По словам врача, сегодня Трамп принял стероид дексаметазон и вторую дозу ремдезивиру.
“Сегодня он чувствует себя хорошо. Он был на ногах. Наш план на сегодня – заставить его есть и пить, не вставая с кровати. Если его состояние продолжит улучшаться, то мы надеемся отпустить его уже завтра в Белый дом, где он продолжит курс лечения” , – заявил Гарибальди.
Другой врач президента США Шон Конли отметил, что состояние президента то улучшается, то ухудшается. В частности, у Трампа время наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид “Дексаметазон”.
“Со времени нашей предыдущей беседы с вами (с журналистами) состояние здоровья президента Трампа продолжает улучшаться”, – отметил он.
По прогнозам медиков, не исключено, что уже в понедельник Дональда Трампа выпишут из больницы.
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