Его опубликовал Зеленский в своем Telegram-канале.
“Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не самоизолировался от работы. Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме”, – подчеркнул украинский президент.
Он добавил, что во все эти дни в онлайне он проводит совещания и важные переговоры, также принимает звонки.
Кроме того, Зеленский поблагодарил всех за теплые слова, поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Политик подчеркнул, что это все является большой заслугой такого его состояния.
“Благодарю за это каждому из вас”, – подытожил глава государства.
Напомним, 26 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министру Украины была поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат. Зеленский отмечал равных условиях лечения для чиновников, бизнесменов и обычных украинцев.
А сейчас Владимир Зеленский находится на лечении в изолированной палате “Феофании” со спецсвязью.
- Ранее сообщалось, в понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. В ближайшее время он будет выполнять свои обязанности дистанционно.
- Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.
- Также пресс-секретарь президента Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский и Ермак находятся в больнице.