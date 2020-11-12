Его опубликовал Зеленский в своем Telegram-канале.

“Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не самоизолировался от работы. Выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме”, – подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что во все эти дни в онлайне он проводит совещания и важные переговоры, также принимает звонки.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех за теплые слова, поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Политик подчеркнул, что это все является большой заслугой такого его состояния.

“Благодарю за это каждому из вас”, – подытожил глава государства.

Напомним, 26 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министру Украины была поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат. Зеленский отмечал равных условиях лечения для чиновников, бизнесменов и обычных украинцев.

А сейчас Владимир Зеленский находится на лечении в изолированной палате “Феофании” со спецсвязью.