Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который ранее заразился COVID-19, пошел на поправку и в ближайшее время, вероятно, сможет покинуть больницу.

Об этом в Facebook сообщил митрополит УПЦ КП Иоасаф Шибаев.

По словам митрополита, он говорил с Филаретом по телефону и тот рассказал об улучшении самочувствия.

“Спешу поделиться с вами, братья и сестры, радостью – сейчас, во время очередной телефонной беседы со Святейшим Патриархом, узнал от него радостную весть – его самочувствие улучшается настолько, что есть надежда на скорый выход из больницы!”, – написал митрополит.