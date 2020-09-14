Об этом в Facebook сообщил митрополит УПЦ КП Иоасаф Шибаев.
По словам митрополита, он говорил с Филаретом по телефону и тот рассказал об улучшении самочувствия.
“Спешу поделиться с вами, братья и сестры, радостью – сейчас, во время очередной телефонной беседы со Святейшим Патриархом, узнал от него радостную весть – его самочувствие улучшается настолько, что есть надежда на скорый выход из больницы!”, – написал митрополит.
- Ранее сообщалось, что у почетного патриарха Филарета тест показал положительный результат на коронавирус COVID-19.
- Позже ему диагностировали воспаление легких.