Южнокорейская компания Hyundai Motor Co и ее дочерняя компания Kia аявили, что больше не ведут переговоры с Apple о возможном сотрудничестве в разработке беспилотных электромобилей.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Это произошло спустя месяц после подтверждения начала предварительных консультаций. Hyundai Motor подтвердила, что компания ведет переговоры с Apple о создании беспилотного электромобиля Apple Car. По информации источников, сделка могла сорваться из-за утечки информации о сотрудничестве, так как Apple предпочитает держать сведения о своих переговорах в секрете.

Также есть версия, что от сотрудничества мог отказаться и автопроизводитель Hyundai, поскольку в этой сделке он должен был выступить в роли поставщика комплектующих и сборщика.

Как сообщает агентство Reuters, в январе исполнительный директор автогиганта заявил, что Hyundai “не компания, которая производит автомобили для других”.

Теперь акции Hyundai и Kia резко упали – на 6,21% и 14,98% соответственно.

По словам источников агентства, Apple также обсуждает аналогичные планы как минимум с шестью японскими автопроизводителями, чьи названия пока не разглашаются.

Ожидается, что Apple представит Apple Car в 2024 году.