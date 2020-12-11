Об этом проинформировали в пресс-службе Hyundai.

Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.

Hyundai получит контрольный пакет акций – 80%. Остальные 20% акций Boston Dynamics сохранит за собой японская холдинговая компания SoftBank (через одну из своих аффилированных компаний).

В Hyundai отметили, что приобретают Boston Dynamics, поскольку хотят “преобразовать человеческую жизнь, объединив ведущие технологии в сфере робототехники со своим опытом в сфере мобильности”.

В Hyundai рассчитывают, что инвестиции в Boston Dynamics будут способствовать развитию сервисных и логистических роботов, информирует издание The Verge.

Кроме того, в Hyundai хотят со временем выпустить больше моделей роботов-гуманоидов, которых можно будет применять для ухода за пациентами в больницах. Сфера интересов компании также включает автономное вождение и “умные” фабрики.

Компания Boston Dynamics была основана в 1992 году сотрудником Массачусетского технологического института Марком Рэйбертом. Компания является разработчиком роботов, наиболее известные из которых: четвероногий робот-собака Spot и двуногий робот-гуманоид Atlas, предназначенный для передвижения по пересеченной местности.

Для Boston Dynamics грядущая смена владельца будет третей по счету за последние года. Так, в 2013 году компанию купила Google, а в 2017 году – японский телекоммуникационный гигант SoftBank.

Как сообщает агентство Bloomberg, Hyundai в данный момент производит практичных промышленных роботов, предназначенных для заводского использования.

В то же время Boston Dynamics, согласно оценке агентства, часто больше напоминает исследовательскую организацию, производя “технологически продвинутых, причудливых, но нерентабельных” роботов.

Закрыть сделку по покупке Boston Dynamics стороны планируют к июню 2021 года (после ее одобрения регуляторами).