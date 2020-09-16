Ассоциация юристов Украины приглашает вас принять участие в I Конференции по энергетическому праву, которая состоится в смешанном формате.

Когда: 09 октября, 09:30 – 15:00.

Где: г. Киев, ул. Крещатик, 6.

Регистрация: по ссылке.

Формат: offline & online

Мероприятие является уникальной площадкой где можно встретиться лично с ведущими представителями крупнейших компаний-операторов в Украине и наладить новые важные деловые контакты, узнать последние новости сектора из первых уст, а также найти новых партнеров и клиентов для вашего бизнеса.

Среди участников и докладчиков ожидаются ведущие специалисты отрасли, представители регуляторных органов, судейского корпуса и специализированных государственных учреждений.

Среди вопросов для рассмотрения: работа рынка электроэнергии – о результатах 1 года работы (развитие сетей, новые генерирующие мощности, RAB-регулирование) рынок возобновляемой энергетики: состояние и перспективы; вопрос энергозависимости Украины (статус СРП, рынок газа, транзитные вопросы) и др. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна.

Регистрация считается окончательно подтвержденной с момента оплаты участия в мероприятии.

В случае невозможности проведения мероприятия оффлайн из-за карантина и уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, мероприятие будет проведено только в онлайн-формате. Разницу между стоимостью участия различных типов билетов будут возвращены участнику.