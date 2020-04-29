​​Об этом сообщил в Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко

“Огромный скандал назревает в украинской энергетике. Новая и.о. министра энергетики Ольга Буславец предложила все проблемы отрасли решить путём остановки блоков атомных электростанций. Для этого пошла разнарядка государственному Энергоатому по полной остановке трех (!) блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках. Это эквивалент остановки всей Ровенской АЭС или половины Запорожской АЭС. “Зачем? Остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать солнечные станции Ахметова, работающие на высоком “зеленом” тарифе. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции все того же Ахметова”, – заявил Лещенко.

Он отметил, что такие решения государству будут стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.

“Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать за специальный закон, которым выделят 10 миллиардов гривен помощи Энергоатому в виде облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ), – добавляет бывший парламентарий.

По его словам, получается двухходовая схема:

– “Энергоатом” спасает ДТЭК;

– государство уже спасает “Энергоатом”;

– таким образом ДТЭК Ахметова получает помощь от государства, но избегает судьбы “Приватбанка”, то есть национализации.

“Отметим! Остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая”, – говорится в публикации.

По мнению Лещенко, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в Парламенте на должность министра энергетики. Тем более, против такой масштабной остановки АЭС выступает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. Также этим вопросом заинтересовались в посольствах западных стран.

Буславец стала и.о главы Министерства энергетики 16 апреля. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вносил ее кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады. Впрочем, в последний момент вопрос сняли с рассмотрения. Причина – в “Слуге народа” не нашли достаточного количества голосов.

Бывшая генеральный директор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО “ДТЭК Востокэнерго” цену на газ ниже цены продажи “Нафтогазом” населению и другим защищенным потребителям на 46% -69%.

29 марта, Премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия представили депутатам фракции кандидатов на должности министра финансов, министра энергетики и министра здравоохранения.