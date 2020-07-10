Об этом она сообщила в Twitter.

Она отметила, что на протяжении последней недели коронавирус обнаружили у многих членов правительства.

“Я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат. Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо”, – сказала Аньес.

Несмотря на заболевание, Аньес продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

До этого COVID-19 подтвердили у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Из них госпитализировали только Нуньеса, а остальные лечатся дома.

На сегодняшний день в Боливии коронавирусом заразились более 42 тыс. человек, умерли свыше 1,5 тыс.