У Жанин Аньес, которая временно исполняет обязанности президента Боливии, обнаружили коронавирус. Тест на COVID-19 показал положительный резльтат.

Об этом она сообщила в Twitter.

Она отметила, что на протяжении последней недели коронавирус обнаружили у многих членов правительства.

“Я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат. Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо”, – сказала Аньес.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Несмотря на заболевание, Аньес продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

До этого COVID-19 подтвердили у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Из них госпитализировали только Нуньеса, а остальные лечатся дома.

На сегодняшний день в Боливии коронавирусом заразились более 42 тыс. человек, умерли свыше 1,5 тыс.