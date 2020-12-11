Публичные извинения мэр принес во время прямой трансляции в Facebook.

Так, сначала Бондаренко призвал всех депутатов забыть о ссорах и начать реализацию неотложных проектов.

После этого мэр обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

“Я, как городской глава, хотел бы сначала, наверное, и поизвиняться перед президентом. Я – горячий человек, но я – искренний человек, и буду всегда стоять бок о бок с людьми, которые будут защищать нашу страну. Так что, господин президент, я бы хотел официально извиниться. Хотел сказать, что наша задача совместно работать на страну”, – сказал Бондаренко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как против того открыто 19 уголовных производств.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.