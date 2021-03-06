Covid-19 Украина

обновлено 07.03.2021 в 04:02

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«Я глубоко опечален»: президент Польши выразил соболезнования из-за ДТП с украинцами

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие с украинским автобусом, которое произошло в Подкарпатском воеводстве.

Суббота, 6 марта 2021, 14:19

Заявление появилось в Twitter Дуди.

В частности, он выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу.

“Я глубоко опечален страшной новостью о катастрофе украинского автобуса на трассе А4 вблизи Кашице, в которой 6 человек погибли, а несколько десятков получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям”, – написал президент.

Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.

  • Позже стало известно, что количество пострадавших в результате аварии с украинцами в Польше возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь.
Теги: ДТП, Польща

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