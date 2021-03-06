«Я глубоко опечален»: президент Польши выразил соболезнования из-за ДТП с украинцами

Заявление появилось в Twitter Дуди.
В частности, он выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу.
“Я глубоко опечален страшной новостью о катастрофе украинского автобуса на трассе А4 вблизи Кашице, в которой 6 человек погибли, а несколько десятков получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям”, – написал президент.
I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021
Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.
- Позже стало известно, что количество пострадавших в результате аварии с украинцами в Польше возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь.