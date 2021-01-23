23 декабря умер один из самых известных журналистов мира Ларри Кинг. Десятки тысяч мировых медийщиков называют его учителем, миллионы зрителей с ностальгией смотрят его блестящие интервью ... Очевидно, от нас ушла легенда.

#Буквы рассказывают, каким Ларри Кинга запомнит мир.

“Мать защищала нас чрезмерно”

Лоуренс Харви Зейгер (Кинг) родился 19 ноября 1933 года в Бруклине в семье эмигрантов. Его родителями были швея Дженни Гитлиц и предприниматель и работник оборонного завода Эдди Зейгер.

Интересно, что отец легендарного журналиста родом из Коломыи, Ивано-Франковской области (Украина), а мать – из Вильнюса (Литва).

“Мои родители вложили всю жизнь для нас с братом. Мать защищала нас чрезмерно. Если бы она когда-то написала книгу, то обязательно назвала ее “Одевайся теплее”. Отец с утра до ночи работал в своем баре, чтобы воплотить свою мечту – переехать в Бенсонгерст. Но он так и не попал в Бенсонгерст. Вместо этого был Перл-Харбор”, – вспоминал Кинг.

Парень учился в муниципальной школе Бруклина и уже тогда искренне восхищался радио. В возрасте 44 лет умер его отец. Это событие произвело настолько сильное впечатление на подростка, что он потерял интерес к учебе и пошел работать, чтобы помочь матери.

Стечение обстоятельств

Даже во времена финансового кризиса Кинг думал о карьере радиоведущего. Внезапно он встретил диктора CBS. Тот посоветовал ему переезжать во Флориду, мол, там больше возможностей для “неопытных радиорепортеров”.

Так 22-летний Ларри попал в Майами и начал работать в Wahr-AM. Если вы подумали, что все было слишком легко, то это не так. В этой радиокомпании Ларри работал уборщиком и выполнял иногда незначительные поручения.

Однако фортуна улыбнулась Ларри, ведь он получил желанную должность из-за стечения обстоятельств. Внезапно уволился один из ведущих. Эту должность предложили упорному Кингу.

1 мая 1957 года слушатели впервые услышали голос Кинга. Напуганный юноша, впервые оказавшись в прямом эфире не смог произнести ни слова. Разъяренный руководитель ворвался в студию и потребовал, чтобы тот немедленно начал разговор. Ларри взял себя в руки и начал говорить.

Так началась карьера легендарного теле- и радиоведущего.

Локальная популярность

В 1961 году Кинг был местной знаменитостью во Флориде. Тогда он вел спортивную и информационную программы. Неожиданно для себя он понял, что хочет брать интервью у известных людей.

Первым звездным гостем стал певец Бобби Дарин. После этого карьера радиоведущего стремительно пошла вверх.

Радио Ларри было мало. Поэтому он дебютировал на телеэкране, но только как ассистент комика Джеки Глисона. Именно этого человека Ларри называл своим наставником.

Обвинения в мошенничестве

1971 год стал для Ларри Кинга настоящим испытанием – его обвинили в краже крупной суммы денег. Многие подробности этого дела до сих пор неизвестны. Тогда же его отстранили от работы в СМИ. Через год с журналиста сняли обвинения, но работодатели от него открестились.

Однако Ларри не терял оптимизма и писал для менее известных изданий.

“Шоу Ларри Кинга”

В 1978 году Кинг блестяще дебютировал на радио Mutual Broadcasting System с собственной программой “Шоу Ларри Кинга”. Шоу транслировалось в 28 городах США, а через 5 лет – в 118.

Кинг впервые ввел традицию телефонного общения со слушателями. Там же он и усовершенствовался как интервьюер.

“Мухаммед Али телевизионного интервью”.

Июль 1985 года – переломный момент в карьере легенды. В эфире телеканала CNN появился Ларри Кинг и его программа: “Ларри Кинг в прямом эфире”.

Классические брюки, рубашка с закатанными рукавами, фирменные подтяжки – таким Кинга увидели телезрители, таким он оставался до смерти.

Это было первое национальное телешоу. Кроме того, оно транслировалось и на кабельном телевидении, и на радио.

Ларри стал любимцем зрителей, политиков, бизнесменов и знаменитостей. Гости его интервью заявляли, что у этого человека есть способность делать камеры невидимыми. Его называли “Мухаммедом Али телевизионного интервью”.

Именно Кинг сделал жанр интервью таким, какой он есть сегодня. Он первым взял интервью дома у гостя, а также в тюремной камере.

Популярными были его тюремные интервью с Майком Тайсоном и с Карлой Такер – первой женщиной, казненной в Техасе.

Он интервьюировал всех президентов США, начиная с Джеральда Форда. Его гостями были Мартин Лютер Кинг, Маргарет Тэтчер, Михаил Горбачев, Тони Блэр, Элеонора Рузвельт, Нэнси Рейган и Барбара Буш, Билл Гейтс, Билли Грэм, Одри Хепберн, Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Марлон Брандо, Барбара Стрейзанд, Мадонна, Аль Пачино, Джон Фуллертон Мак-Артур и другие.

В частности, Кинг взял интервью у третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Интересно, что Кинг интервьюировал Владимира Путина, президента РФ. Это интервью стало вирусным, ведь журналист спросил гостя: “Что случилось с подводной лодкой Курск?”. Путин тогда ответил: “Она утонула”. Этот фрагмент и до сих пор считается видеомемом.

В 2010 году вышла последняя программа “Ларри Кинг в прямом эфире”. Тогда же программа вошла в Книгу рекордов Гиннеса в номинации “Телепроект с бессменным ведущим”.

“Я никого не атакую, только уточняю”

Кинга часто критикуют за то, что его вопросы к гостям “слишком мягкие”, но сам он так не думал.

“Я никогда этого не понимал. Все чего я хочу – это ставить лучшие вопросы, которые я могу придумать, слушать ответы, а затем уточнять. Я не атакую, только уточняю. Я спрашиваю людей: “Что, по вашему мнению, “мягкие вопросы?”. Они отвечают: “Вы говорите кинозвездам: “Каким будет ваш новый проект?” Мне кажется, это не “мягкие” вопросы. Мне действительно интересно – что ты собираешься делать дальше?”, – сказал он.

Кинг рассказывал, что должен заинтересовать гостя говорить о себе. Сам он должен быть в тени. Вопросы он формулирует короткие, из одного предложения, и никогда не читает книги своих гостей.

Но, всегда ли Ларри мягок со своими гостями? Нет. Например, во время интервью с Ющенко журналист открыто продемонстрировал антипатию к гостю. Задавал ли он острые вопросы? Еще бы. Хотя бы вспомнить интервью со священником, который дал обет безбрачия. Кинг спросил, сколько у него детей.

“У него было такое выражение лица, которое могло бы привидеться мне разве что в кошмарных снах”, – вспоминал Кинг.

Самые яркие факты из биографии Кинга

В 1993 году Кинг вел дебаты между вице-президентом Альбертом Гором и техасским миллиардером Россом Перо. Их посмотрели более 16,3 млн человек – рекордные рейтинги для того времени.

У Кинга было 7 жен. При этом он женился восемь раз – дважды на одной женщине. Две жены Кинга, в частности последняя, ​​были моделями Playboy. На последней, моложе на 25 лет, он женился за три дня до операции на сердце. Венчание состоялось в больнице.

У Кинга четверо детей от разных браков.

Журналист был атеистом.

За свою карьеру Кинг провел более 50 тысяч интервью. После теракта 11 сентября 2001 года он провел более 700 интервью с участниками трагедии.

Кингу удалось интервьюировать певца Фрэнка Синатру, который крайне редко общался со СМИ. Он дал последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Позже Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с журналистами. Эти разговоры сам Кинг называл лучшими в своей карьере.

Смерть…

Лечение рака легких, операции на сердце, диабет и другие болезни помогли коронавирусу убить легендарного Кинга. Его сердце остановилось 23 января.