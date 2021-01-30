«Я не ожидал этого»: что известно о Ките Гилле, который устроил «войну» Reddit с Уолл-стрит

Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Уже больше недели трейдеры с Reddit через r/WallStreetBets ведут войну с крупными инвесторами с Уолл-стрит. Она началась с покупки акций компании GameStop. Это противостояние точно войдет в историю инвестиционного рынка.
Об истории инвесторов-любителей из Reddit узнал весь мир, но практически никто не понимал, кто спровоцировал это восстание розничных трейдеров.
Главным героем этого интернет-феномена стал Кит Гилл, известный под никнеймом u/DeepFuckingValue. Он даже не мог представить, какой глобальный механизм запустит в Reddit.
“Я не ожидал этого”, – сказал Гилл в своем первом интервью.
Гилл не собирался становиться центром массовой атаки инвесторов с Уолл-стрит, которые потеряли десятки миллионов долларов, а также не ожидал, что у него появятся “легионы поклонников” и миллионы на счету.
“Я обычный парень из пригорода Бостона с хобби в интернете и детской горкой на заднем дворе”, – описал себя Гилл.
Впервые GameStop заинтересовала его в июне 2019 года. Когда одна акция этой компании стоила не более 5 долларов. Однако мужчина видел потенциал GameStop и верил, что она станет успешной уже через несколько лет.
Тогда он приобрел акции GameStop на $50 тысяч. В январе 2021 года эти акции превратились почти в $33 млн.
Гилл поделился снимком экрана своего брокерского счета в среду, где показано примерно 20 млн долларов ежедневной прибыли на его акциях и опционах GameStop после того, как акции компании достигли 380 долларов.
На самом деле Гилл не любители, а настоящий профессионал. В 2009 году мужчина закончил колледж Стоунхилл со степенью бакалавра наук делового администрирования и бухгалтерского учета. Позже Гилл работал вице-президентом и аналитиком по ценным бумагам в консалтинговой фирме Lucidia.
В 2010 году он основал свою собственную компанию Debris Publishing, а еще через 6 лет устроился аналитиком инвестиционных операций в LexShare, которая контролирует финансирование дорогостоящих судебных процессов.
В 2019 году Гилл начал работать в страховой компании MassMutual в должности финансового консультанта. То есть, СМИ ошибочно считали, что этот Reddit-бунт спровоцировал любитель.
Мать мужчины, Элейн, рассказала, что он всегда любил деньги. В подростковом возрасте Гилл собирал лотерейные билеты, которые выбрасывали другие люди, не подозревая, что могут выиграть с помощью них немного денег.
“Первый вопрос, который я задала ему, когда началось это безумие, был: “Это что-то незаконное или нечестное?” Он ответил: “Нет, мама, это не так”, – рассказывает женщина.
“Я думал, что эта сделка будет успешной, но я никогда не ожидал того, что произошло за последнюю неделю”, – рассказал мужчина.
Гилл добавил, что не строит грандиозных планов. Он планирует и дальше развивать свой видеоблог и жить такой же жизнью. Однако он запланировал купить новый дом для своей семьи.
“Я всегда хотел построить закрытый трек или полевой дом в Броктоне. А сейчас, похоже, я на самом деле могу это сделать”, – сказал Гилл.
Мужчина показал блокнот, в котором планирует свои вложения.
Он отметил, что поддерживает стремление розничных инвесторов заявлять о себе и противостоять крупным инвесторам с Уолл-стрит.
- Подробно о том, в чем секрет успеха GameStop, акциях-мемах, реакции американского правительства и ситуации на биржах акций — в материале #Букв.