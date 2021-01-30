«Я не ожидал этого»: что известно о Ките Гилле, который устроил «войну» Reddit с Уолл-стрит

Обычный парень из Бостона Кмт Гилл в течение нескольких лет работает финансовым консультантом и ведет тематический YouTube-канал Roaring Kitty (Ревучий Китти), где объясняет свою инвестиционную философию. Он даже не мог представить, что сможет подорвать фондовый рынок.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уже больше недели трейдеры с Reddit через r/WallStreetBets ведут войну с крупными инвесторами с Уолл-стрит. Она началась с покупки акций компании GameStop. Это противостояние точно войдет в историю инвестиционного рынка.

Об истории инвесторов-любителей из Reddit узнал весь мир, но практически никто не понимал, кто спровоцировал это восстание розничных трейдеров.

Главным героем этого интернет-феномена стал Кит Гилл, известный под никнеймом u/DeepFuckingValue. Он даже не мог представить, какой глобальный механизм запустит в Reddit.

“Я не ожидал этого”, – сказал Гилл в своем первом интервью.

Гилл не собирался становиться центром массовой атаки инвесторов с Уолл-стрит, которые потеряли десятки миллионов долларов, а также не ожидал, что у него появятся “легионы поклонников” и миллионы на счету.

“Я обычный парень из пригорода Бостона с хобби в интернете и детской горкой на заднем дворе”, – описал себя Гилл.

Впервые GameStop заинтересовала его в июне 2019 года. Когда одна акция этой компании стоила не более 5 долларов. Однако мужчина видел потенциал GameStop и верил, что она станет успешной уже через несколько лет.

Тогда он приобрел акции GameStop на $50 тысяч. В январе 2021 года эти акции превратились почти в $33 млн.

Гилл поделился снимком экрана своего брокерского счета в среду, где показано примерно 20 млн долларов ежедневной прибыли на его акциях и опционах GameStop после того, как акции компании достигли 380 долларов.

На самом деле Гилл не любители, а настоящий профессионал. В 2009 году мужчина закончил колледж Стоунхилл со степенью бакалавра наук делового администрирования и бухгалтерского учета. Позже Гилл работал вице-президентом и аналитиком по ценным бумагам в консалтинговой фирме Lucidia.

В 2010 году он основал свою собственную компанию Debris Publishing, а еще через 6 лет устроился аналитиком инвестиционных операций в LexShare, которая контролирует финансирование дорогостоящих судебных процессов.

В 2019 году Гилл начал работать в страховой компании MassMutual в должности финансового консультанта. То есть, СМИ ошибочно считали, что этот Reddit-бунт спровоцировал любитель.

Мать мужчины, Элейн, рассказала, что он всегда любил деньги. В подростковом возрасте Гилл собирал лотерейные билеты, которые выбрасывали другие люди, не подозревая, что могут выиграть с помощью них немного денег.

“Первый вопрос, который я задала ему, когда началось это безумие, был: “Это что-то незаконное или нечестное?” Он ответил: “Нет, мама, это не так”, – рассказывает женщина.

“Я думал, что эта сделка будет успешной, но я никогда не ожидал того, что произошло за последнюю неделю”, – рассказал мужчина.

Гилл добавил, что не строит грандиозных планов. Он планирует и дальше развивать свой видеоблог и жить такой же жизнью. Однако он запланировал купить новый дом для своей семьи.

“Я всегда хотел построить закрытый трек или полевой дом в Броктоне. А сейчас, похоже, я на самом деле могу это сделать”, – сказал Гилл.

Мужчина показал блокнот, в котором планирует свои вложения.

Он отметил, что поддерживает стремление розничных инвесторов заявлять о себе и противостоять крупным инвесторам с Уолл-стрит.