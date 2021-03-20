«Я русский по культуре»: Арестович объяснил, почему нецензурно реагирует на просьбы перейти на украинский в Facebook

Об этом он сообщил в интервью программе “Перекрестный допрос”.
В частности, Арестович, который послал на х*й комментатора за просьбу перейти на украинский язык под публикацией о новостях ТКГ, заявил, что не считает свое поведение позорным. Более того, он не собирается менять язык общения с фолловерами в Facebook, поскольку это якобы его частный дневник.
Он отметил, что свои личные мысли на разные темы пишет на русском, ведь именно на этом языке ему комфортнее разговаривать. А все, что касается его профессиональной деятельности, в частности в ТКГ и ОП, он якобы пишет на государственном языке.
“Я русский по культуре”, – заявил Арестович.
По этой логике, то скандальный пост, под которым Арестович нецензурно обругал одного из комментаторов, должен был быть на украинском, поскольку он касался именно его деятельности в ТКГ.
Господин советник Ермака подчеркнул, что любит украинский язык и охотно его использует.
“Надо совсем меня не знать, чтобы даже представить, что я наехал на украинский язык. Я этой стране давал военную присягу, воевал за нее. Как я могу наезжать на язык Украины?” – отметил спикер ТКГ.
В заключение он заявил, что извиняться перед комментаторами, которых оскорбил своим поведением, не собирается, ведь не видит своей вины.
На видео – 14:06
Кто такой Арестович?
Алексей Арестович – блогер, военный и политический обозреватель, актер. Проводит психологические семинары и тренинги. Был актером в Киевском театре-студии Черный квадрат, снимался в эпизодических ролях в российских и украинских лентах, в частности в “Возвращении Мухтара” и “Брат за брата”. Как специалист по конфликтологии участвовал в съемках шоу “Научите нас жить” на телеканале ICTV.
Находясь на должностях, Арестович опозорился не раз. В частности, Арестович обнародовал версию оккупантов о гибели украинского военнослужащего в Донбассе.
Также Арестович назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывания президента Владимира Зеленского о НАТО. Ему напомнили его собственные слова, где он называет президента ватником.
Кроме этого, Арестович заявил, что военные на фронте любят плакать и жаловаться.
Также Арестович в прямом эфире сделал неуместное заявление о “женской общаге ПТУ”, комментируя действия политических оппонентов президента.
- Ранее Арестович в соцсетях угрожал гражданам, которые его критикуют, называя их “порохоскотом”.