«Я русский по культуре»: Арестович объяснил, почему нецензурно реагирует на просьбы перейти на украинский в Facebook

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему неадекватно реагирует на просьбы комментаторов в соцсетях перейти на украинский язык.

Об этом он сообщил в интервью программе “Перекрестный допрос”.

В частности, Арестович, который послал на х*й комментатора за просьбу перейти на украинский язык под публикацией о новостях ТКГ, заявил, что не считает свое поведение позорным. Более того, он не собирается менять язык общения с фолловерами в Facebook, поскольку это якобы его частный дневник.

Он отметил, что свои личные мысли на разные темы пишет на русском, ведь именно на этом языке ему комфортнее разговаривать. А все, что касается его профессиональной деятельности, в частности в ТКГ и ОП, он якобы пишет на государственном языке.

“Я русский по культуре”, – заявил Арестович.

По этой логике, то скандальный пост, под которым Арестович нецензурно обругал одного из комментаторов, должен был быть на украинском, поскольку он касался именно его деятельности в ТКГ.

Господин советник Ермака подчеркнул, что любит украинский язык и охотно его использует.

“Надо совсем меня не знать, чтобы даже представить, что я наехал на украинский язык. Я этой стране давал военную присягу, воевал за нее. Как я могу наезжать на язык Украины?” – отметил спикер ТКГ.

В заключение он заявил, что извиняться перед комментаторами, которых оскорбил своим поведением, не собирается, ведь не видит своей вины.

На видео – 14:06