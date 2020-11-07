Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.

Официальное заявление появилось на сайте штаба Трампа.

“Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ошибочно объявлять себя победителем, и почему его союзники из средств массовой информации так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы истина была разоблачена. Простой факт, что эти выборы далеко не закончены”, – сказал Трамп.

Политик отметил, что планирует обжаловать результаты в некоторых штатах, где были зафиксированы нарушения. По его словам, победителя должны назвать на основе легальных голосов, а не прогнозов СМИ.

Трамп анонсировал, что с понедельника его кампания начнет в суде отстаивать “право американцев на честные выборы”. Он обвинил своего оппонента в фальсификациях и препятствовании честному подсчету голосов.

“Так что же Байден скрывает? Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает, и чего требует демократия “, – сказал Трамп.

К слову, в своем Twitter Трамп традиционно прокомментировал победу Байдена. Твит вышел эмоциональным.

“Я выиграл эти выборы с большим отрывом”, – написал Трамп.