Официальное заявление появилось на сайте штаба Трампа.
“Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ошибочно объявлять себя победителем, и почему его союзники из средств массовой информации так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы истина была разоблачена. Простой факт, что эти выборы далеко не закончены”, – сказал Трамп.
Политик отметил, что планирует обжаловать результаты в некоторых штатах, где были зафиксированы нарушения. По его словам, победителя должны назвать на основе легальных голосов, а не прогнозов СМИ.
Трамп анонсировал, что с понедельника его кампания начнет в суде отстаивать “право американцев на честные выборы”. Он обвинил своего оппонента в фальсификациях и препятствовании честному подсчету голосов.
“Так что же Байден скрывает? Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого он заслуживает, и чего требует демократия “, – сказал Трамп.
К слову, в своем Twitter Трамп традиционно прокомментировал победу Байдена. Твит вышел эмоциональным.
“Я выиграл эти выборы с большим отрывом”, – написал Трамп.
- Байден побеждает в выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Решающей стала победа в Пенсильвании.