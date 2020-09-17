Фото сбора подписей зафиксировали фотографы #Букв.
Целью создания объединения указано защиту прав киевлян, борьбу с коррупционными схемами, решение экономических, экологических, социальных проблем города.
Сопредседателями объединения стали кандидат в мэры Ирина Верещук, а также депутаты Александр Дубинский, Александр Качура, Александр Корниенко.
Подписи за вступление в объединение поставили пока до двух десятков депутатов, хотя Дубинский достаточно активно работает с залом, иногда даже приплясывая.
- Дубинский сам готов был баллотироваться в мэры Киева, но партия выбрала Ирину Верещук.
- На следующих выборах мэра Киева в столице будет продолжаться борьба между двумя группами застройщиков, ключевыми представителями которых будут Денис Комарницкий и Андрей Ваврыш. В этой борьбе Дубинский выступает как представите интересов Игоря Коломойского, на телеканале которого он много лет работал.
- На местных выборах в облсовет, назначенных на 25 октября 2020, за партию “Слуга народа” готовы проголосовать лишь 16% украинцев.
- Партия “Европейская Солидарность” заявила, что поддержит Виталия Кличко на выборах мэра Киева.
- Кличко поблагодарил “другие политические силы” за поддержку и еще раз подчеркнул, что его партия пойдет на выборы самостоятельно.