Фото сбора подписей зафиксировали фотографы #Букв.

Целью создания объединения указано защиту прав киевлян, борьбу с коррупционными схемами, решение экономических, экологических, социальных проблем города.


Верховна Рада 17.09Сопредседателями объединения стали кандидат в мэры Ирина Верещук, а также депутаты Александр Дубинский, Александр Качура, Александр Корниенко.


Подписи за вступление в объединение поставили пока до двух десятков депутатов, хотя Дубинский достаточно активно работает с залом, иногда даже приплясывая.