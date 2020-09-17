Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский организовал в Верховной Раде сбор подписей за создание межфракционного объединения "Киев без Кличко".

Фото сбора подписей зафиксировали фотографы #Букв.

Целью создания объединения указано защиту прав киевлян, борьбу с коррупционными схемами, решение экономических, экологических, социальных проблем города.



Сопредседателями объединения стали кандидат в мэры Ирина Верещук, а также депутаты Александр Дубинский, Александр Качура, Александр Корниенко.





Подписи за вступление в объединение поставили пока до двух десятков депутатов, хотя Дубинский достаточно активно работает с залом, иногда даже приплясывая.