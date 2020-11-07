По результатам местных выборов в Украине депутатом Черкасского городского совета стал Сергей Прядка. На первый взгляд, у мужчины безупречная репутация, ведь он ветеран войны на Донбассе, патриот и спортсмен. Однако у новоиспеченного нардепа есть интересные элементы биографии.

#Буквы рассказывают, как Сергей Прядка начинал свой политический путь.

Ветеран, ставший мемом

Сергей Прядка является участником боевых действий на Донбассе. На войне мужчина потерял конечность, но это не стало причиной отчаяния. Ветеран начал активно заниматься спортом и принимал участие в “Играх нескореных”.

Случайно или нет, именно Сергей Прядка стал одним из военных, которые стояли за спиной пятого президента Петра Порошенко на дебатах с Владимиром Зеленским 19 апреля 2019 года. Событие, проходившей на НСК “Олимпийский”, было довольно резонансным. Поэтому неудивительно, что все участники дебатов попадали в поле зрения камер.

Прядка, как и вся группа поддержки Порошенко, с озлобленным выражением лица смотрел на Зеленского, демонстрируя свою ненависть к тому, что говорит политик, и к нему лично.

Утром после политической дискуссии двух оппонентов Прядка проснулся знаменитым. Пользователи социальных сетей активно распространяли мемы со взглядами ветерана на Зеленского. Тогда Прядку окрестили “символом ненависти” к Зеленскому.

Однако шло время, появлялись более резонансные события, о “озлобленного” Прядку почти не вспоминали.

Политический дебют

Несмотря на тяжелую травму, ветеран сумел реализовать себя в спорте. Более того, он стал инициатором создания в Черкассах парусной школы для детей.

В 2020 году Сергею Прядке, очевидно, захотелось испытать новые эмоции, поэтому он начал политическую карьеру. Не в составе “ЕС”, как вы могли подумать, а в списке “Слуги народа”. Да-да, Прядка решил примкнуть к политической силе того, кого еще два года назад так показательно ненавидел.

Прядка баллотировался в городской совет Черкасс и проводил активную предвыборную агитацию вместе с новыми коллегами, о чем свидетельствуют агитационные видео. Однако прошлое неожиданно откликнулось, когда черкасчане с новой силой начали распространять мем с кандидатом от “Слуги народа”.

По традиции, кандидат в депутаты решил оправдать себя и рассказать, что “его использовали”.

“У меня было трудное время, меня знакомые ветераны пригласили. Поэтому я тогда был на сцене. Так получилось. Считаю, меня использовали тогда “, – сказал ветеран в комментарии местному изданию “Прочерк”.

Прядка также заявил, что они с коллегами по партии обсудили этот инцидент. В команду его пригласили для того, чтобы ветеран помогал развивать социальную и спортивную отрасль города.

С войска в политику

25 октября в Украине прошли местные выборы, которые стали решающими для ветерана. Подсчет голосов завершен, поэтому Сергей Прядка в своем Facebook торжественно заявил, что стал депутатом Черкасского городского совета. Однако новоиспеченный депутат опубликовал фото без партийной символики.

“Если вы судите за партию, то мне вас жаль. Надо начинать с себя”, – написал Прядка, предусмотрев негативные комментарии.

К слову, на момент написания этого материала триумфальная публикация исчезла со страницы политика. Вероятно, он скрыл пост, или удалил его по каким-то причинам.