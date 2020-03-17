Людям следует придерживаться простых правил, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19.

Об этом рассказала в рамках лекции на саммите Singularity University Нелл Уотсон, участница команды быстрого действия (taskforce) против распространения коронавируса при правительстве США.

Итак:

Избегайте спортзалов, но занимайтесь спортом. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)

Избегайте баров и клубов. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)

Избегайте дантистов.

Избегайте салонов красоты. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)

Старайтесь не ходить в церкви. Лучше занимайтесь духовным совершенствованием самостоятельно.

Работайте из дома. В любом случае, избегайте часов пик.

В автомобилях и такси – опустите окна, чтобы продувало.

В квартире тоже хорошо, чтобы был поток воздуха.

Быть на улице – классно, ходите по улицам. Но не приближайтесь к другим на более чем два метра.

Создайте в квартире “красную зону”, куда класть предметы, которые могут содержать в себе вирус. Например, обувь.

Ходите по супермаркетам в часы, когда там меньше людей. Гугл-карты нередко могут подсказать типичную загруженность.

Беря тележку или корзину в супермаркете, сначала протрите его ручки обеззараживателем.

Стерилизуйте свой смартфон. Если он выдерживает пребывание под водой – помойте его с мылом.

Не ешьте в кафе. Лучше берите блюда на вынос. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)

Если заказываете что-то – лучше, чтобы это была термически обработанная пища. Так больше вероятности, что вируса не будет.

Если заказываете что-то по почте и это несрочная доставка – пусть постоит в “красной зоне” несколько дней. Тогда лишь открывайте.

Лучше не используйте аспирин или ибупрофен, если есть, чем заменить.

Спите хорошо. Это важно, чтобы сохранять хорошее здоровье.

Если вы молоды и здоровы – подумайте над тем, чтобы стать донором крови.

Выращивайте зелень у себя на подоконнике или на приусадебном участке. Так через 5-15 дней будете иметь свежую, здоровую пищу. Поставка свежих овощей на рынках и в супермаркетах может быть не таким стабильным.