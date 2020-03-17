Об этом рассказала в рамках лекции на саммите Singularity University Нелл Уотсон, участница команды быстрого действия (taskforce) против распространения коронавируса при правительстве США.
Итак:
Избегайте спортзалов, но занимайтесь спортом. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)
Избегайте баров и клубов. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)
Избегайте дантистов.
Избегайте салонов красоты. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)
Старайтесь не ходить в церкви. Лучше занимайтесь духовным совершенствованием самостоятельно.
Работайте из дома. В любом случае, избегайте часов пик.
В автомобилях и такси – опустите окна, чтобы продувало.
В квартире тоже хорошо, чтобы был поток воздуха.
Быть на улице – классно, ходите по улицам. Но не приближайтесь к другим на более чем два метра.
Создайте в квартире “красную зону”, куда класть предметы, которые могут содержать в себе вирус. Например, обувь.
Ходите по супермаркетам в часы, когда там меньше людей. Гугл-карты нередко могут подсказать типичную загруженность.
Беря тележку или корзину в супермаркете, сначала протрите его ручки обеззараживателем.
Стерилизуйте свой смартфон. Если он выдерживает пребывание под водой – помойте его с мылом.
Не ешьте в кафе. Лучше берите блюда на вынос. (С сегодняшнего дня в Украине они закрыты)
Если заказываете что-то – лучше, чтобы это была термически обработанная пища. Так больше вероятности, что вируса не будет.
Если заказываете что-то по почте и это несрочная доставка – пусть постоит в “красной зоне” несколько дней. Тогда лишь открывайте.
Лучше не используйте аспирин или ибупрофен, если есть, чем заменить.
Спите хорошо. Это важно, чтобы сохранять хорошее здоровье.
Если вы молоды и здоровы – подумайте над тем, чтобы стать донором крови.
Выращивайте зелень у себя на подоконнике или на приусадебном участке. Так через 5-15 дней будете иметь свежую, здоровую пищу. Поставка свежих овощей на рынках и в супермаркетах может быть не таким стабильным.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 17 марта в Украине действуют жесткие меры по борьбе с пандемией.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- 16 марта Министерство здравоохранения зарегистрировало случаи передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Эти случаи не связаны с поездками за границу.