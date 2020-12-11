В Украине вступили в силу новые стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" в части подходов к тестированию.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Метод ПЦР остается основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19.

ПЦР-тест необходимо сделать лицам с:

подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

В Украине активно практикуют быстрый тест на коронавирус – тест на антиген. Это предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

Быстрый тест на антиген необходимо сделать лицам:

с подозрением на COVID-19;

с признаками ТОРС;

с признаками других ОРВИ;

с признаками пневмонии,

которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19;

возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19;

подлежащих плановой госпитализации.

Однако Ляшко отметил, что в случае получения положительного результата быстрого теста на антиген необходимо сделать ПЦР-тест. Только этот результат может достоверно установить ваш диагноз. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

Также разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

В Минздраве отметили, что тест иммуноферментного анализа на определение антител имеет вспомогательное значение для диагностики COVID-19 и основополагающее значение для оценки иммунного ответа на имеющуюся или перенесенную болезнь.

Существует несколько типов антител к коронавирусу, которые поддаются обнаружению в определенный период времени. В частности, антитела класса А (IgА) достигают пика через 2 недели после заражения и сохраняются длительный период времени. Антитела класса М (IgМ) достигают пика через неделю после заражения и могут сохраняться в течение 2-х месяцев и более. Антитела класса G (IgG) можно определить примерно с 3-й недели или раньше.