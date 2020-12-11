Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Метод ПЦР остается основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19.
ПЦР-тест необходимо сделать лицам с:
- подозрением на COVID-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
В Украине активно практикуют быстрый тест на коронавирус – тест на антиген. Это предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2.
Быстрый тест на антиген необходимо сделать лицам:
- с подозрением на COVID-19;
- с признаками ТОРС;
- с признаками других ОРВИ;
- с признаками пневмонии,
- которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем COVID-19;
- возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19;
- подлежащих плановой госпитализации.
Однако Ляшко отметил, что в случае получения положительного результата быстрого теста на антиген необходимо сделать ПЦР-тест. Только этот результат может достоверно установить ваш диагноз. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.
Также разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.
В Минздраве отметили, что тест иммуноферментного анализа на определение антител имеет вспомогательное значение для диагностики COVID-19 и основополагающее значение для оценки иммунного ответа на имеющуюся или перенесенную болезнь.
Существует несколько типов антител к коронавирусу, которые поддаются обнаружению в определенный период времени. В частности, антитела класса А (IgА) достигают пика через 2 недели после заражения и сохраняются длительный период времени. Антитела класса М (IgМ) достигают пика через неделю после заражения и могут сохраняться в течение 2-х месяцев и более. Антитела класса G (IgG) можно определить примерно с 3-й недели или раньше.
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