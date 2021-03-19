О ювелирных булавках ходит немало слухов, способствующих росту популярности: это изделие способно не только притягивать внимание, но и защищать владельца от сглаза. Их очень удобно носить: к тонкой иголке из золота или серебра можно добавлять различные подвески, более яркие и заметные издалека. Так миниатюрное украшение превращается в оригинальную подвеску.

Типы ювелирных булавок

Ювелиры делают огромное количество моделей на любой цвет и вкус. К самым популярным разновидностям относятся:

золотые и серебряные булавки без дополнительных вставок;

ювелирные аксессуары с драгоценными камнями (рубины, сапфиры);

модели со вставками натурального происхождения (аметист, янтарь, оникс, малахит, жемчуг);

оригинальные виды в стиле бохо (с перьями, чешскими бусинами и пр.).

Подбирать булавку необходимо, отталкиваясь от любимых материалов и стиля. К примеру, если любите неброские драгоценности, вам хорошо подойдет серебряная модель с маленьким камнем. Женщинам, обожающим роскошь, больше придется по вкусу крупный аксессуар с разными цепочками из белого, желтого или красного золота.

Как носить драгоценные булавки

Небольшое ювелирное украшение – хороший подарок не только для представительниц прекрасного пола. Мужчины тоже часто дополняют деловой костюм маленькой булавкой, закрепляя ею галстук, что позволяет сохранить достойный вид до конца рабочего дня или деловой встречи.

Женщины же предпочитают располагать драгоценную булавку на видном месте, чаще всего в районе груди, стараясь подчеркнуть чувство стиля. Украшения небольшого размера дополняются всевозможными подвесками, созданными из золота или серебра (зависит от материала).

Обилие драгоценных булавок или других аксессуаров лишнее как в вечернем, так и в рабочем образе. Идеал – комплект украшений с небольшими дополнениями. Если вы надели роскошное платье, то достаточно подобрать к нему колье, серьги, пару колец и прикрепить булавку на видное место.

Для начала стоит проверить, насколько известен бренд, чтобы подобрать качественную булавку в интернет-магазине. Если вы обратились в популярное место, можете смело рассчитывать на долговечность выбранного аксессуара.

Если не знаете, где искать оригинальные украшения с подвесками или без, обратитесь в ювелирный магазин КЮЗ. Здесь продаются качественные изделия, прошедшие государственную проверку. Моделей столько, что даже самая капризная девушка сможет подобрать булавку по собственному вкусу.