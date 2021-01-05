Во время резонансного разговора с госчиновниками Трамп пытался давить на них и требовал найти для него несколько тысяч голосов.

#Буквы наводят полную текстовую версию разговора Трампа с чиновниками.

Медоуз: Господин президент, все на связи. Это Марк Медоуз, руководитель аппарата. На связи государственный секретарь и еще два человека – Джордан и мистер Джермани с ним. С нами также адвокаты, представляющие президента, Курт и Алекс, и Клета Митчелл – не являющаяся адвокатом, но участвовала в этом. Я и президент. Поэтому, господин президент, передаю слово вам.

Трамп: Да, спасибо. Приветствую, Брэд, Райан, поздравляю всех. Мы благодарны за время и звонок. Мы потратили на это много времени, и если бы мы могли пересмотреть некоторые цифры, я думаю, было бы вполне понятно, что мы победили. Мы существенно победили в Джорджии. Вы даже видите это по масштабу митинга. На митинги пришло 25000 – 30000 человек, а оппозицию поддержали менее 100 человек. И это никогда не имело смысла.

Но у нас есть несколько моментов. Как минимум 2 или 3 – около 250-300 тысяч бюллетеней таинственно попали в списки. В значительной степени это связано с округом Фултон, не проверили. Мы считаем, что если вы проверите подписи в округе Фултон, то найдете как минимум несколько сотен тысяч поддельных подписей. И мы вполне уверены, что так и произойдет.

Еще одно огромное число. В течение следующих двух дней мы получим точную цифру с сертифицированными бухгалтерами. Точную цифру в пределах 50 000. Это люди, которые пошли голосовать, но им сказали, что они не могут этого сделать, потому что за них уже проголосовали. И это очень печально. Они вышли с жалобами. Но число велико. Мы назовем его вам. Но это гораздо больше, чем 11 779. Разница составляет всего 11 779 голосов. Бред, я думаю, вы с этим согласны, да? Мне кажется, что с этим числом соглашаются все.

Но разница в голосах. У нас есть сотни тысяч бюллетеней, которые мы действительно можем … мы назовем вам достаточно точное число. Не надо большого числа, потому что теоретически я проиграл с разницей в 11 779 голосов. Есть тысячи людей, которые пришли к месту для голосования 3 ноября, и им сказали, что они не могут голосовать, ведь бюллетень на их имя уже есть. И это очень, очень печально.

По моему мнению, у нас было около 4502 избирателей, проголосовавших но которых не было в списке для регистрации избирателей. То есть проголосовало 4502 человека, но их не было в списке избирателей, в котором они должны быть. Было 18325 голосов – был заселен адрес, и их голоса нельзя было учитывать. Это 18325.

Также было 904 человека, которые голосовали там, где у них был только номер почтового ящика, и это запрещено. У нас было по меньшей мере 18 000 избирателей – это записано на пленку, мы очень тщательно все посчитали, – связанных с [имя]. Она мошенница, профессиональная аферистка [имя]. Эта пленка, которую демонстрировали во всем мире, показывает всех в плохом свете – тебя, меня и всех остальных.

Они сказали очень четко, что прорвало водопровод. Все бежали из этого места. А потом они вернулись, [имя], ее дочь и несколько человек. Наблюдателей от республиканцев не было. Наблюдателей от демократов не было, правоохранительных органов не было. Рано утром они в черной одежде, с черным щитом подошли к столу и вытащили голоса. Эти голоса были положены туда за несколько часов до того, как был поставлен стол.

Их не было в официальной урне для голосования, они были в чемоданах.

Минимальное количество бюллетеней составляло 18 000, все за Байдена. В замедленной съемке это видно.

Были избиратели из других штатов. Они проголосовали в Джорджии, но были из другого штата, таких 4925 человек. Были бюллетени для заочного голосования, направленные на адреса, по которым никто не живет. Таких было 2326.

И были ящики для голосования. Ящики для голосования, которые убрали. У нас есть фотографии и свидетельства от многих людей.

Не знаю, знакомы ли вы со слушанием дела, но были случаи, когда ящик забрали, но не доставили в течение трех дней. Итак, с этой ящиком могло произойти все, что угодно, даже голосование. Было много нарушений, и итоговый результат во много раз превышает разницу в 11 779 голосов, которые, по их словам, мы проиграли.

Сегодня я видел вас по телевидению, и вы сказали, что не нашли ничего плохого. Я не проиграл штат, Брэд. Говорят, что это была самая высокая явка за всю историю. Многие политики говорили, что не могут меня преодолеть. Мы выиграли каждый штат … мы выиграли законодательное собрание каждого штата. У нас большинство в Сенате, что шокирует людей, хотя посмотрим, что будет завтра или через несколько дней.

Мы выиграли Палату представителей, мы выиграли Конгресс, где должны были потерять 15 мест, а получили 16 или 17. Политики в каждом штате, политики в Джорджии дали показания или сделают это, не было способа победить меня на выборах, люди вышли и на самом деле ожидали проиграть, а потом выиграли благодаря [моей] политической славе. И они сказали, что не могли провести много опросов до выборов. Они не могли победить.

Избирательные бюллетени опускали в большом количестве. И мы пытаемся получить эти цифры, и они у нас будут. Для этого понадобится определенное время. Но это огромное количество. И это гораздо больше, чем 11 779.

Другое дело – мертвые люди. Проголосовали мертвые люди, и я думаю, таких было около 5000 человек. Они прибегли к разным методам, чтобы получить точное число, а это около 5000 избирателей.

Если сложить все вместе, то получим 300 000 фальшивых бюллетеней. Также ситуация в округе Фултон и других районах. Сегодня утром появилась информация, что там сжигают и рвут бюллетени, а также уничтожают оборудование. Они меняют оборудование на машинах для голосования Dominion, и, знаете, это незаконно.

И они якобы уничтожили 150 кг с 1500 кг бюллетеней. И это очень печально.

Но Брэд, если взять минимальную цифру, которая во много раз превышает 11 779, и это число точное. Люди должны радоваться, что получили точный подсчет голосов, а не результаты выборов, где полный беспорядок.

Также беспорядок в Джорджии и других местах. Есть и другие штаты, которые, думаю, скоро перейдут к нам. Например, в Детройте проголосовали 139% людей. Это не очень хорошо.

В Пенсильвании у них было на 200 000 голосов больше, чем голосовало человек. И это не очень хорошо. Республиканцы очень злые из-за этого. Были и другие плохие вещи. Например, в Мичигане проголосовала огромное количество “мертвых душ”. Марк, я думаю, таких было 18 000. Какая невероятно высокая цифра, гораздо выше озвученной вами 4000-5000.

И это было проверено, просматривая колонки с некрологами в газетах.

Учитывая вышеупомянутое, Брэд, тебе придется рассказать нам об условных избирательных бюллетенях (бюллетени, поданные лицами, не внесенных в списки зарегистрированных избирателей). Но у нас есть много людей, которые жаловались, что не смогли проголосовать, потому что за них уже проголосовали.

И, знаете, они были шокированы. В некоторых штатах было много ситуаций с условными избирательными бюллетенями, потому что когда люди шли голосовать 3 ноября, вместо них уже проголосовали.

Вот и все. То есть мы имеем гораздо большее количество голосов, чем необходимо для победы. И мы выиграли штат, и выиграли его очень легко. Мы получаем дополнительные подтвержденные числа. У нас есть фотографии ящиков для голосования, которые доставляются с опозданием. В некоторых случаях доставляются через три дня, плюс мы имеем много письменных свидетельств по этому поводу.

Медоуз: Что же, господин президент, предоставим слово Брэду. Есть утверждение, где мы считаем, что каждый голос, законный голос был подсчитан. Это противоречит заявлению государственного секретаря.

Надеюсь, мы найдем способ, чтобы взглянуть на ситуацию несколько подробнее. Президент вспоминал округ Фултон.

Господин Раффенспергер, надеюсь, что в духе сотрудничества и компромисса мы сможем обсудить некоторые из этих утверждений.

Раффенспергер: Я слушал то, что только что сказал президент. У нас было несколько судебных процессов, и нам пришлось отвечать в суде на иски и жалобы. Мы не согласны с тем, что вы победили. Я не согласен с числом 200 000, которое вы назвали. Я могу объяснить по пунктам.

Мы потратили в Сенате штата полтора часа нашего времени, рассматривая вопрос о выборах, а также 2,5 часа в Палате представителей штата, чтобы обсудить все спорные вопросы. Несколько дней назад мы встретились с нашими конгрессменами, конгрессменами-республиканцами, и около двух часов беседовали о недавних выборах. Теперь несколько слов о заочном голосовании. Я не вижу причин, чтобы ставить под сомнение машины Dominion. Мы вручную осуществили проверку 100% бюллетеней, сравнили с тем, что показали машины, и получили практически одинаковый результат. Затем мы сделали перерасчет и получили практически тот же результат. Я не думаю, что здесь есть проблема.

Трамп: Что же, Брэд. Не то чтобы это не проблема, потому что у нас большие проблемы с Dominion (система подсчета голосов избирателей) в других штатах и, возможно, в вашем. Но мы не чувствовали, что нам необходимо туда ехать. И просто для того, чтобы, возможно, предоставить немного другой смысл тому, что говорит Марк, Марк Медоуз, да, мы хотели бы пойти дальше, но нам это действительно нужно. У нас есть все голоса, которые нам нужны.

Вы знаете, мы выиграли штат. Если вы взяли, это самые минимальные цифры, цифры, которые я вам дал, это число открепительных талонов избирателей вашего штата – 4 925. И когда вы их добавляете, то видите, что это гораздо больше числа 11 779. В других штатах имело место масштабное повреждения машин Dominion, но нам нужно это увидеть.

Но мы проиграли штат только этим числом, 11 000 голосов и 779. Следовательно, с учетом сказанного, с тем, что у нас есть, мы даем вам минимальные, минимальные цифры. Мы даем максимально консервативные цифры, мы во много раз, во много раз обогнали маржу.

Медоуз: Правильно.

Трамп: Потому что, какая разница между победой на выборах двумя голосами и победой на полмиллиона голосов. Думаю, я, наверное, выиграл полмиллиона. Знаешь, одна из вещей, которые произошли, Брэд, это то, что к нам сейчас приезжают люди из Алабамы, Южной Каролины и других штатов, и они говорят, что ты не можешь потерять Джорджию. Мы выиграли. Вы знаете, в Алабаме мы установили рекорд, получили наибольшее количество голосов. В Джорджии мы установили рекорд по голосам. И они говорят, что потерять Джорджию невозможно.

И это я могу сказать учитывая наши митинги. Потерять Джорджию просто невозможно. Это невозможно. Но поздно ночью они сбросили там много голосов. Ты знаешь это, Брэд. И это то, над чем мы очень, очень серьезно работаем. Но, несмотря на все эти голоса, мы проиграли по существу на 11 000 голосов, и у нас есть еще много голосов, уже подсчитанных и подтвержденных.

И поэтому я просто не знаю, Марк, я не знаю, какая цель. Мы обнаружили слишком много плохого. Но нам не нужен Dominion или что-то еще. На основе всего этого мы выиграли эти выборы в Джорджии. И в этих словах нет ничего плохого, Брэд. Вы знаете, я имею в виду … жители Джорджии злые. И эти цифры снова повторятся в понедельник вечером. Вместе с другими [цифрами], гораздо существеннее, которые мы будем иметь к тому времени. И жители Джорджии злые люди в стране злые. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, ну, что вы ошиблись. Потому что это 2236 открепительных талонов. Я имею в виду, что это те же цифры, которые назвали нам бухгалтерские и юридические фирмы и так далее. И даже если вы урежете их наполовину, все равно будет больше голосов, которые нам нужны.

Раффенспергер: Ну, господин президент, проблема заключается в том, что у вас ложные данные. Мы поговорили с конгрессменами, и они были удивлены. Но был человек, мистер Брейнард, который приходил на эти собрания и представлял данные. Он сказал, что были мертвые люди, и их было более 5000. Но на самом деле их было двое. Два. Проголосовали два умерших человека.

Трамп: Что ж, Клета, как вы на это ответите? Может вы мне скажите?

Митчелл: Что ж, господин Раффенспергер, если вы внимательно читали нашу петицию, то вы знаете, что мы приняли имена и годы рождения, и у нас есть определенная информация. Доступная нам. Мы сделали запрос в вашем офисе на записи, они есть только у вас. Можно сказать, что есть целая вселенная людей с одинаковыми именами, одним годом рождения и умершими. Но у нас нет тех записей, которые есть у вас. И одна из вещей, которую мы официально и неофициально предлагали вот уже несколько недель, – это предоставить нам необходимые данные.

Трамп: В одном штате у нас огромное количество мертвых людей. Так что я не знаю – я уверен, что в Джорджии тоже.

Но мы так далеко впереди. Мы настолько опередили эти цифры, даже фальшивые бюллетени [имя], известного мошенника. Вы знаете, что было в тренде в Интернете? “Где [имя]?” Потому что они думали, что она попадет в тюрьму. Это безумие, это безумие … Минимальное число – 18 000 для [имя], но они думают, что на самом деле около 56 000, но минимальное число – 18 000, когда она набила [бюллетенями] урны для голосования. Посмотрим правде в глаза, Брэд.

Они сделали видео вброс бюллетеней в урны … Она набила урны для голосования. Они были набиты так, как будто никто никогда раньше их не видел.

Она нафаршировала машину. Она била бюллетень – каждый бюллетень прошел трижды, они показывали: вот бюллетень № 1, вот он второй, третий, следующий бюллетень.

Смотри. Бред. У нас есть новая кассета, которую мы собираемся опубликовать. Это ужасно. И, кстати, это одно событие нечто гораздо большее, чем 11 000 голосов, о которых мы говорим. Ты знаешь. Это одно событие было катастрофой. И это просто не может быть обжаловано. И у нас есть еще кадры, которые вы не видели. Там можно увидеть все. Каждый бюллетень вставляли по три раза, и я не знаю почему. Не знаю почему три раза. Почему не пять раз, правда?

Раффенспергер: Вы говорите о State Farm видео. И мне очень жаль, что Руди Джулиани или его люди разорвали это видео и вырвали его из контекста. На следующий день мы привезли видео на телеканал WSB-TV и позволили им показать, посмотрите весь поток ленты и вы увидите, что произошли события, которые далеко не соответствуют сказанному …

Трамп: Но где были наблюдатели на выборах, Брэд? Наблюдателей там не было. Не было ни демократов, ни республиканцев. Там не было охраны. Был поздний вечер, ранее утро, в комнате никого не было. Где были наблюдатели и почему они сказали, что произошел прорыв водопровода, об этом написали в газетах? Они сказали, что ушли. Подсчет закончился из-за прорыва водопровода, а прорыва водопровода не было. Но где были наблюдатели от республиканцев, а также где были наблюдатели от демократов? Их не было.

А потом вы говорите: ну, они покинули свой участок, это было подтверждено полицией, детективами и другими людьми, все пошли в спешке из-за прорыва водопровода. Когда они вернулись, они не пошли на свой участок. Они подошли к фартуку, который был обращен вокруг стола, под которым были тысячи и тысячи бюллетеней в ящике. Это был не запечатанный ящик. Они забрали бюллетени и вернулись на другой участок. Если бы они вернулись, то они бы пошли на свой участок и продолжили бы работать. Но они не могли этого сделать, потому что это незаконно, так как у них не было наблюдателей от республиканцев.

Итак, Брэд, этому нет оправдания. И, как вы знаете, я даю право сомневаться. Но, Брэд, почему они голосовали трижды? Вы знаете, они вставляли их (бюллетени) трижды.

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Раффенспергер: Господин президент, они этого не делали. Мы провели аудит, который доказал, что бюллетени не сканировались три раза.

Трамп: Где все были в то время поздним утром? Где все были? Где были республиканцы? Где были охранники? Почему в комнате не было охраны?

Раффенспергер: Господин президент, мы вышлем вам ссылку с WSB.

Трамп: Меня не волнует ссылка. Мне это не нужно. Брэд, у меня есть ссылки лучше.

Митчелл: Вот что я вам скажу, мы видели полную запись. И то, что мы видели, все подтверждается. Они заставили всех уйти, а потом начали обрабатывать бюллетени. По нашим оценкам, было около 18 000 бюллетеней. Мы этого не знаем …

Трамп: Было 18 000 бюллетеней, но они использовали каждый по три раза.

Митчелл: Ну, я не знаю об этом.

Трамп: Каждый из 18-ти тысяч проходил по три раза.

Митчелл: Я просмотрел всю ленту.

Трамп: Никто не может доказать это, Брэд. Никто. Я имею в виду, послушай, ты должен быть ребенком, чтобы думать об этом как-то иначе.

Митчелл: Сколько бюллетеней, господин секретарь, вы говорите, было обработано тогда?

Раффенспергер: У нас был GBI (Georgia Bureau Of Investigation), расследующий это.

Джермани: Сотрудники правоохранительных органов поговорили со всеми, кто был там после того события. С ними был GBI, а также агенты ФБР.

Митчелл: Что они выяснили?

Трамп: Есть только два ответа: нечестность или некомпетентность. Здесь по-другому никак. Я имею в виду, что это никак не могло произойти, понимаете, у вас есть избиратели, которые голосовали, но они больше не живут в Джорджии. Что это была за цифра, Клета? Это тоже было неплохое число.

Митчелл: Число тех, кто зарегистрировался за пределами штата после переезда из Джорджии. Это примерно 4500, но у меня нет этой цифры прямо передо мной.

Трамп: А потом они вернулись и проголосовали.

Митчелл: И проголосовали. Да.

Трамп: Но я думал, что это большое число. Это было более 20-ти …

Джермани: Мы также изучали каждый из этих случаев, и те цифры, которые госпожа Митчелл только что назвала, они неточные. Это люди, которые жили в Джорджии, переехали в другой штат, но потом законно вернулись в Джорджию. В большинстве случаев.

Трамп: Сколько людей так делают? Они уехали, а потом сказали: «А, черт побери, я вернусь”. Слушайте, это совсем не звучит, как нечто нормальное … вы имеете в виду, они уехали, но они так соскучились по штату, что захотели вернуться? Это безумие.

Джермани: Это они переехали много лет назад. Это не перед выборами было. Поэтому эти данные, которые были предоставлены, просто неточные.

Трамп: Ну, не знаю. Я знаю только, что уехали из Джорджии, и они проголосовали. Не было сказано, что они вернулись, не так, Клета?

Митчелл: Нет, но я имею в виду, что мы смотрим на регистрацию избирателей. Опять же, если у вас есть дополнительные записи, мы просили об этом, но вы не поделились этим с нами. Вы просто продолжаете утверждать, что провели расследование.

Трамп: Но, Клета, многим из всего этого не нужно делиться … Я выиграл эти выборы сотнями тысяч голосов. Я не проиграл в Джорджии. Здесь не может быть по-другому. Мы выиграли сотни тысяч голосов. Я просто называю маленькие числа, но когда вы их складываете, они во много раз более 11 000. Я выиграл этот штат сотнями тысяч голосов.

Трамп: Как вы думаете, возможно ли, что они уничтожили бюллетени в округе Фултон? Потому ходят слухи. А также то, что Dominion уничтожил машины для голосования. Dominion действительно движется быстро, чтобы избавиться от своей … техники.

Знаете ли вы что-то об этом? Потому что это незаконно, правда?

Джермани: Нет, Dominion не вывез оборудование из округа Фултон.

Трамп: А то, что они перенесли внутренние части машин для голосования и заменили их другими?

Джермани: Нет.

Трамп: Вы уверены, Райан?

Джермани: Я уверен.

Трамп: А по бюллетеням? Уничтожение, измельчение бюллетеней. Они измельчали бюллетени?

Джермани: Единственное расследование, которое у нас есть по этому поводу – они не уничтожали бюллетени. Была проблема в округе Кобб, где они занимались обычным офисным измельчением, избавляясь от старых бумаг, и мы исследовали это. Но это материал, вы знаете, с прошлых выборов.

Трамп: Не знаю. Мы слышим обратное, что они уничтожают тысячи и тысячи бюллетеней, а теперь оказывается: “О, мы просто убираем в офисе”. Не думаю, что они наводят порядок.

Раффенспергер: Господин президент, есть какая-то проблема с социальными сетями – там люди могут говорить все, что угодно.

Трамп: О, это не социальные сети. Это СМИ Трампа. Меня не волнуют социальные сети. Социальные сети – это большие технологии. Большие технологии на вашей стороне. Вы республиканец, вы должны хотеть, чтобы результаты выборов были точными.

Раффенспергер: Мы считаем, что у нас действительно точные выборы.

Трамп: Нет, нет. Это даже близко не так.

Вы ошиблись на сотни тысяч голосов. Вы отправили нас в округ Кобб для проверки подписи, верно? Вы отправили нас в округ Кобб, в который мы не хотели ехать. И вы сказали, что он будет открыт для публики. У нас были там наши эксперты, которых не пускали на участок. Но нам не нужен округ Кобб. Мы хотели округ Фултон. И вы бы нам его не дали. Итак, почему он не может быть открыт для публики?

И почему у нас не могут сделать это профессионалы, а не любители, которые никогда ничего не найдут и не хотят ничего искать? Они не хотят ничего искать. Вы скажете мне причину, потому что я не понимаю ваших рассуждений, но когда-нибудь вы скажете мне причину.

Джермани: Господин президент, мы выбрали округ Кобб …

Трамп: Итак, почему вы выбрали округ Кобб? Мы даже не просили – мы просили округ Фултон, а не округ Кобб.

Джермани: Мы выбрали округ Кобб, потому что это был единственный округ, где были представлены доказательства того, что проверка подписей не была проведена должным образом.

Трамп: Округ Фултон. Послушайте. Стейси, на мой взгляд, Стейси такая же нечестная, как и они. Она переиграла вас … во всем. Она заставила вас подписать абсолютно неконституционное соглашение, а это соглашение губительное. Вы не можете проверить подписи. Это соглашение – катастрофа для этой страны. Но она каким-то образом заставила вас подписать эту вещь, и она перехитрила вас на каждом шагу.

И я очень не хочу представлять, что произойдет в понедельник или вторник, но это очень пугает людей. Вы знаете, где бюллетени текут из ниоткуда. Людям очень страшно. Этот указ о согласии – катастрофа. Это катастрофа. Очень хороший адвокат, исследовал это, сказал, что они никогда не видели ничего подобного.

Раффенспергер: Сбор данных (пользователей или избирателей) в штате Джорджия все еще является незаконным. И это мировое соглашение ничего бы не изменило.

Трамп: Это не мировое соглашение, это указ о согласии. Там даже говорится о согласии, не так ли? Здесь используется термин “указ о согласии”. Это не говорит о соглашении об урегулировании. Это указ о согласии. Это катастрофа.

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Раффенспергер: Это мировое соглашение.

Трамп: Что там написано?

Раффенспергер: Райан?

Джермани: У меня нет его перед глазами, но документ не был внесен судом, это не постановление суда.

Трамп: Но, Райан, это называется указ о согласии, верно? На бумаге. Это правильно?

Джермани: Я не. Я не. Не верю, потому что передо мной этого нет.

Трамп: Хорошо, что ни говори, но это катастрофа. Это катастрофа. Смотри. Вот в чем проблема. Мы можем инициировать проверку подписи, и мы найдем сотни тысяч подписей, если вы позволите нам это сделать. И это единственный способ, но вы этого не делали в округе Кобб. Вы просто посмотрели одну страницу и сравнили с другой. Единственный способ проверки подписи. Недавно. И сравните это с двумя годами ранее, четырьмя годами ранее, шестью годами ранее, знаете, даже с одним. И вы обнаружите, что у вас много различных подписей. Но в Фултоне в бюллетенях вы обнаружите, что у вас есть много таких, которые даже не подписали, и у вас есть много подделок.

Хорошо, ты это знаешь. Ты это знаешь. Вы в этом не сомневаетесь. И ты обнаружишь, что ты окажешься на уровне 11 779 за считанные минуты, потому что округ Фултон полностью коррумпирован.

И они ходят, заигрывают с тобой и смеются над тобой за спиной, Брэд, ты знаешь это или нет, они смеются над тобой, и ты взял штат, который является республиканским штатом, и ты сделал то, что было почти невозможным для республиканца несмотря на обман , потому что они обманули тебя так, как никто никогда раньше не обманывал. И мне все равно, сколько времени это займет у меня, знаешь, у нас будут другие штаты, в которых мы выиграем со значительным преимуществом.

Но я не буду … это никогда … это … Теперь проблема заключается в том, что им нужно больше времени для больших цифр. Но очень большое количество. Но я думаю, вы обнаружите, что они – кстати, немного информации, я думаю, вы обнаружите, что они уничтожают бюллетени, потому что они должны избавиться от них, поскольку бюллетени не подписаны. Бюллетени повреждены, они абсолютно новые, они не имеют печати, и все это с бюллетенями. Но бюллетени коррумпированы.

Трамп: Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, это уголовное преступление. И вы не можете этого допустить.

Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана. Это большой риск. Судя по тому, что я слышал, они уничтожают бюллетени. И они ликвидируют машины для голосования, и делают это очень быстро. И то, и другое является криминалом. И вы не можете этого допустить, но вы позволяете этому случиться. Я сообщаю, что вы позволяете этому случиться. Поэтому смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один больше, чем уже есть. Потому что мы выиграли этот штат.

То, что происходит в США сейчас является большим напряжением, так как переход власти может стать ошибкой. Если это была ошибка, я не знаю. Но это большая проблема в Джорджии.

Джермани: Господин президент, это Райан. Мы рассматриваем каждую из тех вещей, которые вы упомянули.

Трамп: Хорошо. Но если ты найдешь это, ты должен об этом сказать, Райан.

Джермани: … Позвольте сказать вам, что мы видим. То, что мы видим, – это совсем не то, что вы описываете. Это следователи из нашего офиса, это следователи из GBI, и они ищут, они профи. Мы будем продолжать расследовать все эти вещи, о которых вы говорите.

Трамп: Ну, тебе лучше проверить бюллетени, потому что они измельчают бюллетени, Райан. Я просто говорю тебе, Райан. Они измельчают бюллетени. И вы должны взглянуть на это очень внимательно. Потому что это незаконно. Знаешь, ты можешь даже не поверить, но они измельчают бюллетени, потому что думают, что мы в конце концов доберемся … потому что в конце концов попадем в Фултон. На мой взгляд, никогда не поздно. … Посмотрите, нам нужно только 11 000 голосов. У нас есть гораздо больше, чем сейчас. У нас будет все больше и больше. У вас вообще есть предварительные бюллетени, Брэд? Предыдущие бюллетени?

Раффенспергер: Временные избирательные бюллетени разрешены законодательством штата.

Трамп: Конечно, но я имею в виду, подсчитаны ли они, или вы их просто сдерживали? Сколько предыдущих бюллетеней у вас в штате?

Раффенспергер: Ми дадим вам эти данные.

Трамп: Потому что большинство из них были оформлены на имя Трампа. Потому что это люди, которых обманули, когда они проголосовали предварительно. И у нас есть тысячи людей, которые дали показания или хотят дать показания. Люди говорят, когда они пришли голосовать 3 ноября, им сказали: “Простите, за вас уже проголосовали предварительно”. Женщины, мужчины начали кричать и отрицать это. Они сказали: “Извините, но за вас уже проголосовали, и для вас нет бюллетеня”.

А что насчет той партии военных бюллетеней, которая поступила. Почти 100% военных голосовали за Трампа. Я имею в виду 100% тех, кто официально проголосовал Байдена. Вы знаете об этом? Пришла группа избирательных бюллетеней. Я думаю, что это было в округе Фултон, и они просто оказались на 100% за Трампа. Но эти бюллетени на 100% причислили Байдену. Пришло очень значительное количество, все для Байдена. Кто об этом знает?

Митчелл: Я знаю об этом, но…

Трамп: Я спрашиваю Брэда. Знаете ли вы о военных бюллетенях, которые мы сейчас подтвердили. Знаете ли вы о военных бюллетенях, поступивших и на 100% зачисливших на счет Байдена. Вы знаете об этом?

Джермани: Я не знаю об этом, я знаю, когда поступают военные бюллетени, это не только военные, это также граждане из-за рубежа. Военные, как правило, голосуют за республиканцев. Часть иностранных граждан, как правило, очень демократичная. Это была смесь голосов.

Трамп: Нет. Все хорошо. Но я получил около 78% голосов военных. Эти бюллетени были за меня … Они не говорили мне о гражданах из-за рубежа. Это могло быть и так, но я получаю голоса и за рубежом, Райан, ты честно знаешь. И не говорите, что Байден получил 100% этих голосов. Это криминал. Это преступление. Это еще одно преступление, это еще одна из многих криминальных событий, много криминальных событий здесь.

О, я не знаю, смотри Брэд. Я должен получить … Я должен найти 12 000 голосов, и я их имею в разы больше. И значит, я выиграл выборы. Знаешь, и я наблюдал за тобой сегодня утром, и ты сказал, что никакой фальсификации не было.

Но я имею в виду, что все это очень опасно. Когда вы говорите об отсутствии фальсификаций, я думаю, что для вас очень опасно этом говорить.

Я просто, я просто не знаю, почему вы не хотите, чтобы голоса были подсчитаны честно. Как даже ты, когда ездил и делал эту проверку. И я был удивлен, потому что мы нашли лишь несколько тысяч голосов, которые были против меня. Все, что вы делаете, это повторная сертификация имеющихся голосов. Что это вам дало? Вы просто подсчитали их и все-таки обнаружили 3000 незаконных. Но вам придется вернуться к проверке подписей. А если проверить округ Фултон, то их будет сотни тысяч.

Так что мы будем делать здесь, люди? Мне нужно только 11 000 голосов. Дайте мне проверку. Или мы можем продолжать это делать, но это нечестно по отношению к избирателям Джорджии. Я возьмусь за кого угодно. И как минимум, будет 18 000 бюллетеней, которые использовали трижды. И все они были за Байдена. Знаешь, [имя], то, о чем я забыл сказать, что было самым важным. Вы знаете, что каждое ее голосования поступало за Байдена. Ты знаешь это, кстати, Брэд?

Каждое голосование, которое она делала в машинах рано утром, поступало за Байдена. Ты знал это, Райан?

Джермани: Это не точно, господин президент.

Трамп: Ааа. Что точно?

Джермани: Цифры, которые мы показываем, являются точными.

Трамп: Нет, о [имя]. Примерно рано утром, Райан. Когда женщина принимала бюллетени. Вы знаете, откуда эти бюллетени, на кого их выдавали, знаете ли вы, за кого они голосовали?

Джермани: Нет, не конкретно.

Трамп: Вы когла-либо это проверяли?

Джермани: Мы сделали то, что я описав вам ранее.

Трамп: Нет, нет, нет – вы когда-нибудь проверяли бюллетени, которые отсканировала [имя], известный политический оперативный работник. Вы когда-нибудь проверяли, кому предназначены эти голоса?

Джермани: Мы рассмотрели ситуацию, которую вы описали.

Трамп: Нет, они были на 100% для Байдена. 100 процентов. Во всей группе не было голосования за Трампа. Почему ты не хочешь найти это, Райан? Что с тобой? Я слышал, что ваш адвокат очень сложный, на самом деле, но я уверен, что вы хороший юрист. У вас хорошее имя.

Но, но мне просто интересно, почему нет, почему вы продолжаете отрицать это? Мы уже преодолели 17 779, да? Мы превышаем это число, и если бы вы взяли голоса только [имя], мы превысим это число в пять, пять или шесть раз.

Каждый бюллетень поступал за Байдена, и ты этого не знал, но теперь ты это знаешь. Скажи мне, Брэд, что мы будем делать? Мы победили на выборах, и нечестно это забирать у нас так. Я думаю, что вы должны сказать, что собираетесь посмотреть бюллетени, и вы можете просмотреть их, но посмотрите с людьми, которые хотят найти ответы, а не с людьми, которые не хотят находить ответы. Например, я слышу Райана, что он, видимо, уверен, замечательный юрист и все такое. Но он делает заявления о тех бюллетеней, о которых не знает. Но он делает их с уверенностью. Но сейчас я думаю, что он не менее уверен.

Раффенспергер: Господин президент, у вас есть люди, которые подают информацию, и мы имеем своих людей, которые подают информацию. И тогда она попадает в суд, и суд тогда должен принять решение. Мы должны стоять за своими данным. Мы считаем, что наши цифры правильные.

Трамп: Почему вы так говорите? Не знаю. Во-первых, они даже не назначают нам судью. Эй, Брэд, почему бы вам не хотелось проверить [имя]? И почему бы вам не хотелось сказать, что на самом деле президент Трамп прав в этом. Тогда мы победим в штате Джорджия, только один этот инцидент, не говоря о сотнях тысяч других бюллетеней. Я наблюдал за вами, знаете, вам не все равно. Но ваши цифры неверны. Они на самом деле ошибаются и на самом деле ошибаются, Брэд.

Митчелл: Господин секретарь …

Трамп: Потому что вы, ребята, так ошибаетесь. Вы так плохо обращались с населением Джорджии. Вы и ваш губернатор, который опустился на 21 балл. Я поддержал его, и он был избран, но, скажу вам, он катастрофа.

Я не мог представить, что люди так сердятся в Джорджии, я не представляю, что его когда-нибудь снова изберут. Но почему бы ты не хотел найти правильный ответ, Брэд, вместо того, чтобы продолжать говорить, что цифры правильные? Потому что эти цифры настолько неправильные?

Митчелл: Господин секретарь, господин президент, Алекс может говорить об этом, мы говорили об этом, и я не знаю, передавалась ли информация в ваш кабинет. Смотрите, суд не рассматривает наше ходатайство. Они даже не назначили судью. Но жители Джорджии и жители Америки имеют право знать ответы. И у вас есть данные и записи, к которым мы не имеем доступа. И вы продолжаете нам говорить и делать публичные заявления, что вы это расследовали и ничего не увидели. Но мы не знаем об этом. Мы знаем только то, что вы нам говорите. Я не понимаю, почему нельзя было бы попытаться дойти до сути, сравнить цифры, вы знаете, если скажете: “Потому что мы не имеем никакого способа подтвердить то, что вы нам говорите”, вы сообщаете нам, что у вас было расследование в округе Арена. У меня нет отчета. Я никогда не видела отчета о расследовании. Я не знаю, что это так. И это лишь одна из 25 категорий. Как сказал президент, мы даже не зашли в вопрос о доминионе. Это не часть нашего дела.

Трамп: Нет, у нас есть способ, но я не хочу в него вдаваться. Мы нашли способ в других штатах, извините, но нам он не нужен, потому что у нас только 11 000 голосов, и он нам даже не нужен. Я лично думаю, что они коррумпированы, как ад. Но нам это не нужно. Потому что все, что нам нужно сделать, – это найти более 11 000 голосов. Поэтому нам это не нужно. Я не хочу расшатать весь мир. Мы легко выиграли в Джорджии. Мы выиграли штат сотнями тысяч голосов. Поэтому мы не даем Доминиону пропуск на запись. Мы просто нам не нужен Доминион, потому что мы так много других голосов, что нам не нужно это доказывать более глобально.

Гилберт: Господин президент, Клета, это Курт Гилберт, если я могу на минуту вмешаться. Райан, я хотел бы предложить только четыре категории, о которых уже упоминал президент, которые на самом деле имеют существенные цифры 24 149 голосов, которые были подсчитаны незаконно. Это само по себе достаточно для того, чтобы изменить результаты или поставить результат под сомнение. Мы хотели бы сотрудничать с вашим офисом, и мы можем сделать это путем компромисса. И если вы сможете установить, что наши цифры неточные, тогда хорошо. Однако мы считаем, что они точные. Сейчас у нас есть три-четыре отдельные эксперты, которые рассматривают эти цифры.

Трамп: На них смотрели сертифицированные бухгалтеры.

Гилберт: Правильно. И это только на основе данных USPS и данных вашего собственного госсекретаря. Итак, это мы бы просили вас сделать, сесть с нами в компромиссном процессе урегулирования и фактически пройти регистрацию бюллетеней избирателей. И если вы можете убедить нас, что эти 24 149 неточны, тогда хорошо. Этого достаточно, чтобы полностью изменить результаты. Что бы вы сказали на это, господин Джермани?

Джермани: Курт, я рад связаться с нашими адвокатами, и мы это настроим. Эта цифра не является точной. И я думаю, что мы можем показать вам для всех, на кого мы рассматривали, почему это не так. И поэтому, если это было бы полезно, я рад связаться с нашими юристами и договориться об этом с вами, ребята.

Трамп: Ну, позвольте спросить вас, Курт, вы считаете, что это точная цифра. Это базировалось на информации, которую вам передал госсекретарь, да?

Гилберт: Это правильно. Эта информация минимальная самым консервативным данным, основанным на данных USPS и данных канцелярии государственного секретаря, которые стали общедоступными. У нас нет внутренних номеров государственного секретаря. Однако мы просили об этом шесть раз. Итак, совершенно ясно, что если информация не поступает, есть что скрывать. Это проблема у нас.

Джермани: Ну, это не так, сэр. Есть вещи, о которых вы, ребята, имеете право знать. И есть вещи, которые по закону нам запрещено выдавать.

Трамп: Ну, надо. Ну, по закону, вы не можете давать неправильные результаты выборов, правда? Вам запрещено это делать. И это ты сделал. Это неправильный результат выборов. Вы должны встретиться завтра. Жители Джорджии знают, что это была афера. И потому, что вы сделали с президентом, многие люди не собираются голосовать, а многие республиканцы собираются голосовать против, потому что ненавидят то, что вы сделали с президентом. И они будут голосовать. Во вторник у вас большие выборы. И поэтому я думаю, что на самом деле важно, чтобы вы встретились завтра и проработали эти цифры. Потому что я знаю Брэда, что если ты считаешь, что мы правы, я думаю, ты скажешь, и я не хочу кого-то обвинять. Вы знаете, что мы выиграли выборы. Всем известно, что я выиграл штат Джорджия сотнями тысяч голосов. Но я скажу вам, что это будет большое влияние во вторник, если вы, ребята, быстро это не исправите.

Медоуз: Господин Президент. Это Марк. Похоже, у нас есть две разные стороны, которые договорились о том, что мы можем взглянуть на эти области, и я предполагаю, что мы можем сделать это в течение следующих 24-48 часов, чтобы продолжить и согласовать это, чтобы мы могли рассмотреть эти две претензии убедившись, что мы получим доступ к данным государственного секретаря, чтобы или проверить, или признать недействительными заявленные результаты. Это правильно?

Джермани: Нет, это не то, что я сказал. Я рад тому, что наши адвокаты садятся с Куртом и адвокатами с этой стороны и объясняют им спорные вопросы.

Медоуз: Итак, что ты говоришь, Райан, позволь мне убедиться … поэтому ты говоришь, что ты на самом деле не хочешь предоставлять доступ к данным. Вы просто хотите выразить очередную мысль о том, почему иск неправильный?

Джермани: Я не думаю, что мы можем предоставить доступ к данным, которые защищены законом. Но мы можем сесть с ними и разъяснить ситуацию.

Трамп: Но вам разрешено провести фальшивые выборы? Вам разрешено иметь фальшивые выборы?

Джермани: Нет, сэр.

Трамп: Когда вы собираетесь делать подсчет подписей, когда вы собираетесь проверять подписи в округе Фултон, что вы сказали, что собираетесь делать, и сейчас вдруг вы этого не делаете. Когда ты это сделаешь?

Джермани: Мы собираемся это сделать. Мы объявили.

Гилберт: Чтобы перейти к этому вопросу по личной информации и конфиденциальности, возможно, что государственный секретарь мог бы заменить адвокатов президента, чтобы мы могли получить доступ к этой информации и частной информации, не имея никакого нарушения?

Трамп: Ну, я не хочу знать, кто это. Вы, ребята, можете сделать это очень конфиденциально. Вы можете подписать соглашение о конфиденциальности. Все хорошо. Мне не нужно знать имена. Но мы передаем информацию об этих вещах, о которых мы говорим. Всю эту информацию мы получили от государственного секретаря.

Медоуз: Да. Райан, если бы вы с Куртом могли собраться вместе и разработать план решения ситуации, где мы можем на самом деле посмотреть данные. Например, господин секретарь, я могу сказать вам, что проголосовало много умерших американцев. Мы должны идти вперед и быстро двигаться, чтобы попытаться решить это как можно быстрее. И если это хороший следующий шаг. Надеемся, мы сможем закончить этот телефонный звонок, продолжить и договориться, что вы оба немедленно соберетесь.

Трамп: Ну почему мои адвокаты не покажут вам, откуда вы взяли информацию. Это покажет государственный секретарь, и вам даже не нужно смотреть на любые имена. Мы не хотим имен. Нам все равно. Но мы получили эту информацию от вас … Я хотел бы, чтобы вы, возможно, завтра встретились с Райаном в идеале, потому что я думаю, что мы должны прийти к решению перед выборами. Иначе у вас будут люди, которые просто не голосуют. Они не хотят голосовать. Они ненавидят государство, ненавидят губернатора и ненавидят государственного секретаря … Мы просто хотим правды. Это просто. И все будут довольны, если правда появится. Все хорошо. Это занимает немного времени, но пусть правда выйдет наружу. И настоящая правда заключается в том, что я победил с отрывом в 400 000 голосов. Во всяком случае. Это настоящая правда. Но нам не нужно 400 000, а лишь более 2000 голосов. А вы, ребята, сможете встретиться завтра, Райан?

Джермани: Я свяжусь с Крисом, адвокатом, который представляет нас и дело, и увижу, когда он сможет встретиться с Куртом.

Раффенспергер: Райан свяжется с другим адвокатом. Спасибо, президент Трамп, за ваше время.

Трамп: Хорошо, спасибо, Брэд. Спасибо, Райан. Спасибо. Спасибо всем. До свидания.