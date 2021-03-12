Центр “Развитие КСО” (инициатива Девушки STEM) провел трехдневный онлайн Хакатон для студенток энергетических специальностей “Как заинтересовать девушек энергетикой”. Мероприятие организовано в рамках грантовой инициативы “Девушки в энергетике”, который реализуется при поддержке USAID Проекта энергетической безопасности (ПЭБ)

Цель Хакатона – повысить уровень знаний девушек о гендерном равенстве и научить их разрабатывать командные проекты для поощрения девушек выбирать энергетические специальности. Причина: опрос учеников и учениц Украины от Центра “Развитие КСО” продемонстрировало, что среди 200 опрошенных только двое (1%) хотели бы связать свою жизнь с энергетикой.

Марина Сапрыкина, глава правления “Центр Развитие КСО” поздравила участников хакатонов и отметила: “В Украине только каждый четвертый работник сферы енергетики- женщина; и это является свидетельством того, что привлечение большинства девушек в энергетику должнр начинаться со школы. Такое знакомство должно быть креативным. Поэтому мы и решили спросить у девушек, задействованных в секторе энергетики, как это сделать”.

В течение хакатонов девушки работали в командах, генерировали идеи, разрабатывали собственные проекты и представили их жюри. Участницы также прослушали лекции по дизайн-мышлению, гендерного равенства и узнали о том, как начать поиск работы на карьерной консультации.

“Традиционно нефтегазовая отрасль считалась исключительно мужской. Это подтверждает исследование консалтинговой фирмы BCG, которое показало, что доля женщин в нефтегазовом секторе составляет лишь 22%. Однако нефтегазовая – это уже давно не чисто “мужская” отрасль, как все привыкли считать. Роль женщин в ней ежегодно растет. Сегодня женщины успешно работают на таких технических должностях, как геолог, инженер, геофизик, эколог, аналитик технических данных и тому подобное. Главное – четко понимать, что в энергетике нет мужчин и женщин, а есть профессионалы”, – отметила в своем выступлении Маргарита Короткова, директор по управлению персоналом и социальной политики Группы Нафтогаз и пожелала девушкам успехов, настойчивости и смелости на своем образовательном и профессиональном пути.

В финале 7 команд представили идеи и проекты, которые имеют целью заинтересовать школьниц и школьников сферой энергетики. Участницы предложили провести интерактивные викторины, фестивали, игры, записать подкасты с вдохновляющими женщинами, провести фотокросс и конкурс.

Победительницами Хакатон стала команда “G-energy”, участницы: Анжелика Слободян, Татьяна Стыскал, Екатерина Гилянчук, Аполлинария Ямковая, Виктория Ватилик. Девушки представили одноименный проект, который имеет целью создание 6 рекламных роликов, которые будут мотивировать девушек интересоваться энергетикой и выбирать ее своей будущей профессией. Каждое видео ориентировано на опровержение стереотипов вокруг темы энергетики. На реализацию проекта команда-победительница получила грант от АО “Укргаздобыча” на сумму 30 тыс. грн.

“Получила только положительные впечатления от участия, было непривычно работать в команде и разрабатывать проекты за короткий срок. Хакатон позволил по-новому взглянуть на проблему гендерного неравенства в энергетике и доказал, что полная концентрация на одной проблеме может дать очень хорошие результаты”, – поделилась своими впечатлениями участница команды-победительницы Екатерина Гилянчук из города Острога Ровенской области.

Партнер события: АО “Укргаздобыча”

Медиапартнеры: Mind.ua, #Буквы, Украинская энергетика.

Информационные партнеры: НУ “Львовская политехника”, Украинская инженерно-педагогическая академия.

Контактная информация: Чайка Дарья, PR-менеджер Центра “Развитие КСО”, [email protected]

CSR Ukraine, Центр “Развитие КСО” – экспертная организация в Украине, которая объединяет более 40 крупных компаний, совместно с которыми уже десять лет продвигает принципы устойчивого ведения бизнеса и социальной ответственности, реализует собственные социальные проекты, предоставляет консультации, проводит семинары и тренинги КСО вопросов и отчетов как для частных компаний, так и для государственных органов власти. Является национальным партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгия) и Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (Женева, Швейцария). www.csr-ukraine.org

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) тесно сотрудничает с Правительством Украины, частным сектором и гражданским обществом в целях укрепления энергетической безопасности Украины и преобразования энергетического сектора Украины в современную движущую силу экономического роста, ориентированную на рынок и интегрированную в ЕС. Энергетическая безопасность имеет решающее значение для независимости и национального суверенитета Украины. Настоящая энергетическая безопасность требует, чтобы качественные энергетические услуги были доступными, непрерывными, надежными и безопасными для всех украинцев https://energysecurityua.org/ua/