Известный украинский боксер Александр Усик заявил, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко без его разрешения добавила фрагмент разговора с ним в фильм "Паломница".

Об этом сообщает Детектор медиа.

Боксер признался, что действительно разговаривал с Марченко в Киево-Печерской Лавре. Разговор состоялся приблизительно назад и Усик даже не подозревал, что его рассказ попадет в фильм.

“Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто глупость какая-то получилась. Это видео было записано где-то год или более назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи уговорили. В итоге я согласился, а сейчас узнал, что какое кино получилось”, – заявил Усик.

Также спортсмен отметил, что считает действия Марченко “информационной войной”.

На видео – с 02:35

Напомним, Оксана Марченко анонсировала выход фильма “Паломница” с собой в главной роли.

На видео, которое длится менее 30 секунд, Марченко приезжает в монастырь на BMW с номерами “паломница”.

По словам телеведущей, на съемки ее благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Позже она рассказала, что ее больной кот вылечился и пошел в церковь.