Об этом сообщает Детектор медиа.
Боксер признался, что действительно разговаривал с Марченко в Киево-Печерской Лавре. Разговор состоялся приблизительно назад и Усик даже не подозревал, что его рассказ попадет в фильм.
“Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто глупость какая-то получилась. Это видео было записано где-то год или более назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи уговорили. В итоге я согласился, а сейчас узнал, что какое кино получилось”, – заявил Усик.
Также спортсмен отметил, что считает действия Марченко “информационной войной”.
На видео – с 02:35
Напомним, Оксана Марченко анонсировала выход фильма “Паломница” с собой в главной роли.
На видео, которое длится менее 30 секунд, Марченко приезжает в монастырь на BMW с номерами “паломница”.
По словам телеведущей, на съемки ее благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.
Позже она рассказала, что ее больной кот вылечился и пошел в церковь.
- В июне стало известно, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука, является совладелицей телеканалов “1 + 1” и “2 + 2”.
- В сентябре сообщалось, что Виктор Медведчук через пять компаний, конечным владельцем которых является Оксана Марченко, купил недвижимость на побережье Черного моря в Болгарии на 20 млн евро.
- Оксану Марченко, жену нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, внесли в базу сайта “Миротворец”.