Об этом сообщает Business Insider.
По словам Байдена, концепция будущей инаугурации еще не до конца сформирована, однако событие будет носить более образный характер, чем предыдущие инаугурации.
Политик добавил, что это будет похоже на Национальную конвенцию о демократии 2020 года, которую транслировали онлайн из-за пандемии.
“Вряд ли миллион людей, которые пройдут до Мемориала Линкольна. Я догадываюсь, что не будет гигантского инаугурационного парада, но вы увидите много виртуальной активности в штатах по всей Америке. Мы привлечем еще больше людей, чем раньше”, – сказал Байден.
В отличие от Трампа, который начал каденцию со споров о величине толпы на инаугурации, Байден попросил американцев остаться дома.
В предыдущие годы люди обычно собирались вдоль травянистого участка парка между Капитолием США и Мемориалом Линкольна. Через несколько дней после церемонии Трампа в 2017 году его офис спорил о численности его толпы, которая, по большинству оценок, была меньше, чем в 2009 году.
Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Байдена за то, что он не собрал на своих митингах достаточно больших толп. В ноябре Обама резко раскритиковал эту риторику Трампа и заявил, что он “одержим” количеством толпы.
“Какая, кстати, его одержимость размером толпы? Это единственный показатель его успеха. Он все еще беспокоится о том, что на его инаугурации толпа меньше моей”, – сказал Обама.
Трамп пока не ответил, посетит ли инаугурацию соперника. Хотя его предшественники охотно прибывали в Белый дом, чтобы поздравить нового президента.
Байден заявил в пятницу, что его команда не доработала планы на 20 января.
“Но главное – защитить людей”, – сказал он.
- В пятницу, 4 декабря, Калифорния утвердила результаты президентских выборов и назначила 55 выборщиков, которые пообещали голосовать за демократа Джо Байдена, официально передав ему большинство голосов. Это позволит Байдену победить Трампа.
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- Как известно, Дональд Трамп с самого начала отказывался признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно заявлял о якобы фальсификации и “мошенничестве” при голосовании. В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными.
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