Про це вона повідомила у своєму Facebook.

“Емоції переповнюють, адже це вже вдруге за останніх два місяці. У березні, наступного дня після мого призначення по скороченій “карантинній” процедурі, набрав чинності закон щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служб та мої результати було скасовано. Довелося знову зануритись у закони, кошториси, відомчу “нормативку”, мапу Києва, консультації з колегами, книжки про міську культуру”, – повідомила Барінова.

Вона додала, що їй потрібен цей виклик, адже це шанс бути корисною та продовжувати професійний розвиток.

Барінова зазначила, що її візія послідовної трансформації столичної культури повністю збіглася із системою цінностей мера Віталія Кличка, в якій культура зараз – один з ключових пріоритетів.

Вона подякувала усім за підтримку та пообіцяла продовжувати та розвивати ті зміни у культурному житті столиці.

Що відомо про Яну Барінову?

Яна Барінова – українська публіцистка, громадська діячка, журналістка і науковиця, член оргкомітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”, авторка понад 100 публікацій на тему прав людини та меморіалізації Голокосту.

Вона народилася в Одесі у єврейській сім’ї. Навчалася в математичному класі Рішельєвського ліцею, пізніше закінчила факультет історії та філософії за спеціальністю “Магістр філософії” й економіко-правовий факультет за спеціальністю “Магістр економіки та права” Одеського національного університету імені Мечникова.

На цьому Барінова вирішила не зупинятися й поїхала вчитися за кордон. Вона закінчила Паризьку бізнес-школу і здобула ступінь MBA у сфері культурного менеджменту. Також Барінова є випускницею програми “Менеджмент благодійних проєктів та фандрейзингу” Нью-Йоркського університету та лідерського семінару “Цінності та суспільство” “Аспен Інститут Київ”. Станом на травень 2020 є аспіранткою Університету Париж I Пантеон-Сорбонна та пише докторську дисертацію на тему ролі цифрових технологій у комеморативних практиках. Бере участь з доповідями на міжнародних конференціях.

Барінова працювала редакторкою журналу “L’Officiel Україна”, а також проєктною менеджеркою в агентстві KEA European Affairs (Брюссель).

З 2014 по 2016 Барінова займалася веденням власного лайфстайл-блогу Bonjourist у Парижі. Вона опублікувала близько 30 статей на культурну тематику, а також вела власну колонку у виданні “Forbes Україна”.

З 2016 Яна Барінова була виконавчою директоркою – директоркою зі стратегії Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”, але звільнилася через незгоду з концепцією меморіалу.

У лютому 2019 року Кличко призначив Яну Барінову радницею з гуманітарних питань та питань культури. А вже через рік вона стала радницею Міністра культури та інформаційної політики України й відповідала за створення концепції Музею сучасного мистецтва.

Минулого року Барінова стала головою робочої групи з питань номінування Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, Яна Барінова є одним із близько 300 єврейських дипломатів й ментором у програмі професійного менторства “MAP It”.

У вересні 2019 року двічі виступала в Раді ООН з прав людини.