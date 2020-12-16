В этом году, представители строительной отрасли, строительные и девелоперские компании, а также лучшие объекты избирались в трех категориях: Лучший среди равных, Измерение успеха, Открытие года – это более 500 номинантов, среди которых избран 55 победителей.

Премия нацелена на развитие строительной отрасли Украины. Все победители IBUILD 2020 достигли наивысшего результата деятельности в своей работе за прошлый год.

“Вместе мы много делаем для строительной отрасли и продолжаем работать дальше для ее развития. Этот год очень сложный для рынка. Все мы столкнулись с вызовами коронакризы, а также – реформированием ДАБИ, подключением к инженерным сетям и дефицитом финансирования отрасли”, – рассказал Президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Он поздравил участников премии: “Все лауреаты IBUILD 2020 года – уже лучше. Они показали способность находить оптимальные решения в самых сложных условиях, понимать своего потребителя и добиваться успеха”.

Ежегодно премия IBUILD подтверждает инновационность подходов отечественного строительства, направленность на создание комфортного и безбарьерной пространства для людей, повышение качества материалов.

“В этом году мы расширили номинации для представителей регионального строительного рынка. Выдвинуты проекты демонстрируют точки развития регионов”, – отметил Председатель Совета директоров КСУ Александр Ротов.

Церемония награждения состоялась при участии представителей профильных государственных учреждений и выдающихся деятелей строительной отрасли.

“Проблем в отрасли и задач по ее реформированию немало. Но благодаря совместной работе Минрегиона и экспертов Конфедерации строителей Украины все они пошагово решаются. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и с награждением премии IBUILD-2020”, – отметил первый заместитель министра регионального развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Заместитель Комитета ВРУ комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила: “Позитивной новостью стало большое количество и повышения качества региональных проектов, но следует понимать, что для достижения европейского уровня качества нужна слаженная работа всех участников строительного рынка. А это и качество строительных материалов, и качество проектных решений и качество работ на каждом из этапов”.

“Желаю успеха и благодарю КСУ за организацию ежегодной премии, каждый раз демонстрирует повышение качества проектов”, – добавила Наталья Дюжилова, председатель Государственной сервисной службы градостроительства.

Качество проектов этого года оценивали не только эксперты, но и обычные потребители. Каждый мог проголосовать в онлайн формате и выбрать лучшую компанию в номинации “Выбор потребителя”.

Знакомим с победителями VИII Всеукраинской строительной Премии IBUILD:

  • Лучший топ-менеджер года – Игорь Кушнир, Киевгорстрой
  • Лучший юрист строительной отрасли – Юрий Хапко, TOTUM LF
  • Лучший архитектор проекту – Александр Кумейко, Едельбург архитетекс / ОКСИ-К
  • Лучший журналист года – Александр Колесниченко, Экономическая правда
  • Лучший эксперт года – Валентина Пономаренко Эксперт Проект Групп
  • Лучший столичный архитектор года – Андрей Миргородский
  • Антикризисный менеджер года – Нвер Аракелян
  • Премьера года – Be the one, Проектная организация – Da Vinchi Group
  • Инновация года – Гринхаб
  • Уникальный концепт года – ТРЦ Hyper Cube, ОГЭКУ Девелопмент
  • Оригинальная архитектура года – Бизнес-центр “Lake hub”, KYB Architects
  • Лидер жилищного строительства по европейским стандартам – ENSO
  • Лучший инфраструктурный проект года – Станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правда” г. Киев, АО “Киевметрострой”
  • Проект будущего – ЖК А136, DIM
  • Проект торговой недвижимости – Ocean Mall, NAI Ukraine
  • Проект года: благоприятная экология, уют и комфорт – ЖК Гранд Бурже, Linevich Group
  • Лучший проект загородной застройки – комплекс Lion Hills, BAUST Architects
  • Лучший проект социального назначения – физкультурно-оздоровительные комплексы, г.Золочев, Харьковская обл., Строй Инжиниринг девелопмент
  • Лидер строительный технологий года – Министерство дверей
  • Девелопер года – Интеграл-Буд
  • Компания года на рынке недвижимости – UTG
  • Профессиональное признание – ПСФ ГРУПП
  • Репутация и доверие – ЗАО “Луцксантехмонтаж 536”
  • Застройщик года – GEOS
  • Надежный застройщик – Киевгорстрой
  • Надежный региональный застройщик – Авантаж
  • Надежность и качество – KAN Development
  • Лучший генподрядчик года – Ягуар
  • Комфортнее среда для жизни – ЖК Файна Таун, KAN Development
  • Инновационный девелопер года-DIM
  • Торговая недвижимость года – Сильпо Recycling, Smile Development
  • Лучший зеленый ЖК – ЖК Оклахома Коттедж Таун, Оклахома Коттедж Таун
  • Жилой комплекс года – ЖК Respublika, KAN Development
  • Лучшая комплексная застройка года – Liko-Grad Perfect Town, Лико-Холдинг
  • Лучший жилой комплекс европейского образца – ЖК “Новая Англия”, Royal House
  • Лучший жилой комплекс премиумкласу – МФК Metropole, Альтис-Холдинг
  • Лучший жилой комплекс комфорткласу – Sky Avenue, Интеграл-Буд
  • Лучший жилой комплекс Бизнескласс – Montreal House, Cityconsult Development
  • Лучший региональный комплекс премиумкласу – ЖК Bartolomeo Resort Town, Ривер Таун Девелопмент
  • Лучший региональный комплекс комфорткласу – ЖК Стандарт, Стандарт Строй Полтава
  • Лучший региональный комплекс Бизнескласс – ЖК Стандарт LUX, Стандарт Строй Полтава
  • Город в городе – ЖК Новопечерские липки, City One Development
  • Лучший жилой комплекс пригород – ЖК Новая Конча-Заспа, AVM Development Group
  • Современное качественное жилье по доступным ценам – ЖК City Lake, Белый Шоколад Development Group
  • При сохранении исторического наследия в проект жилого комплекса – Проект регенерации исторической среды квартала с реконструкцией существующей застройки под комплекс жилищно-гражданского назначения, НЕСТ
  • Лучший производитель строительных материалов – Ковальская
  • Лучший производитель стеновых стройматериалов – ЗАО СБК – Слобожанская строительная керамика
  • Лучший банк партнер – Глобус Банк
  • Доступный кредит – KredoBank
  • Лучшая юридическая компания в сфере недвижимости – Asters
  • Лучшая архитектурно-проектная организация – AIMM
  • Лучшая экспертная организация – ООО БУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА
  • Лучшая региональная экспертная организация – Эксперт Проект Групп
  • Образовательные учреждения – Respublika Kids, KAN Development
  • Выбор потребителя – ИСК Горизонт