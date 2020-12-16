В этом году, представители строительной отрасли, строительные и девелоперские компании, а также лучшие объекты избирались в трех категориях: Лучший среди равных, Измерение успеха, Открытие года – это более 500 номинантов, среди которых избран 55 победителей.
Премия нацелена на развитие строительной отрасли Украины. Все победители IBUILD 2020 достигли наивысшего результата деятельности в своей работе за прошлый год.
“Вместе мы много делаем для строительной отрасли и продолжаем работать дальше для ее развития. Этот год очень сложный для рынка. Все мы столкнулись с вызовами коронакризы, а также – реформированием ДАБИ, подключением к инженерным сетям и дефицитом финансирования отрасли”, – рассказал Президент КСУ Лев Парцхаладзе.
Он поздравил участников премии: “Все лауреаты IBUILD 2020 года – уже лучше. Они показали способность находить оптимальные решения в самых сложных условиях, понимать своего потребителя и добиваться успеха”.
Ежегодно премия IBUILD подтверждает инновационность подходов отечественного строительства, направленность на создание комфортного и безбарьерной пространства для людей, повышение качества материалов.
“В этом году мы расширили номинации для представителей регионального строительного рынка. Выдвинуты проекты демонстрируют точки развития регионов”, – отметил Председатель Совета директоров КСУ Александр Ротов.
Церемония награждения состоялась при участии представителей профильных государственных учреждений и выдающихся деятелей строительной отрасли.
“Проблем в отрасли и задач по ее реформированию немало. Но благодаря совместной работе Минрегиона и экспертов Конфедерации строителей Украины все они пошагово решаются. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и с награждением премии IBUILD-2020”, – отметил первый заместитель министра регионального развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.
Заместитель Комитета ВРУ комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила: “Позитивной новостью стало большое количество и повышения качества региональных проектов, но следует понимать, что для достижения европейского уровня качества нужна слаженная работа всех участников строительного рынка. А это и качество строительных материалов, и качество проектных решений и качество работ на каждом из этапов”.
“Желаю успеха и благодарю КСУ за организацию ежегодной премии, каждый раз демонстрирует повышение качества проектов”, – добавила Наталья Дюжилова, председатель Государственной сервисной службы градостроительства.
Качество проектов этого года оценивали не только эксперты, но и обычные потребители. Каждый мог проголосовать в онлайн формате и выбрать лучшую компанию в номинации “Выбор потребителя”.
Знакомим с победителями VИII Всеукраинской строительной Премии IBUILD:
- Лучший топ-менеджер года – Игорь Кушнир, Киевгорстрой
- Лучший юрист строительной отрасли – Юрий Хапко, TOTUM LF
- Лучший архитектор проекту – Александр Кумейко, Едельбург архитетекс / ОКСИ-К
- Лучший журналист года – Александр Колесниченко, Экономическая правда
- Лучший эксперт года – Валентина Пономаренко Эксперт Проект Групп
- Лучший столичный архитектор года – Андрей Миргородский
- Антикризисный менеджер года – Нвер Аракелян
- Премьера года – Be the one, Проектная организация – Da Vinchi Group
- Инновация года – Гринхаб
- Уникальный концепт года – ТРЦ Hyper Cube, ОГЭКУ Девелопмент
- Оригинальная архитектура года – Бизнес-центр “Lake hub”, KYB Architects
- Лидер жилищного строительства по европейским стандартам – ENSO
- Лучший инфраструктурный проект года – Станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правда” г. Киев, АО “Киевметрострой”
- Проект будущего – ЖК А136, DIM
- Проект торговой недвижимости – Ocean Mall, NAI Ukraine
- Проект года: благоприятная экология, уют и комфорт – ЖК Гранд Бурже, Linevich Group
- Лучший проект загородной застройки – комплекс Lion Hills, BAUST Architects
- Лучший проект социального назначения – физкультурно-оздоровительные комплексы, г.Золочев, Харьковская обл., Строй Инжиниринг девелопмент
- Лидер строительный технологий года – Министерство дверей
- Девелопер года – Интеграл-Буд
- Компания года на рынке недвижимости – UTG
- Профессиональное признание – ПСФ ГРУПП
- Репутация и доверие – ЗАО “Луцксантехмонтаж 536”
- Застройщик года – GEOS
- Надежный застройщик – Киевгорстрой
- Надежный региональный застройщик – Авантаж
- Надежность и качество – KAN Development
- Лучший генподрядчик года – Ягуар
- Комфортнее среда для жизни – ЖК Файна Таун, KAN Development
- Инновационный девелопер года-DIM
- Торговая недвижимость года – Сильпо Recycling, Smile Development
- Лучший зеленый ЖК – ЖК Оклахома Коттедж Таун, Оклахома Коттедж Таун
- Жилой комплекс года – ЖК Respublika, KAN Development
- Лучшая комплексная застройка года – Liko-Grad Perfect Town, Лико-Холдинг
- Лучший жилой комплекс европейского образца – ЖК “Новая Англия”, Royal House
- Лучший жилой комплекс премиумкласу – МФК Metropole, Альтис-Холдинг
- Лучший жилой комплекс комфорткласу – Sky Avenue, Интеграл-Буд
- Лучший жилой комплекс Бизнескласс – Montreal House, Cityconsult Development
- Лучший региональный комплекс премиумкласу – ЖК Bartolomeo Resort Town, Ривер Таун Девелопмент
- Лучший региональный комплекс комфорткласу – ЖК Стандарт, Стандарт Строй Полтава
- Лучший региональный комплекс Бизнескласс – ЖК Стандарт LUX, Стандарт Строй Полтава
- Город в городе – ЖК Новопечерские липки, City One Development
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