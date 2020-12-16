Уже восьмой год подряд Конфедерация строителей Украины проводит Всеукраинскую строительную премию IBUILD.

В этом году, представители строительной отрасли, строительные и девелоперские компании, а также лучшие объекты избирались в трех категориях: Лучший среди равных, Измерение успеха, Открытие года – это более 500 номинантов, среди которых избран 55 победителей.

Премия нацелена на развитие строительной отрасли Украины. Все победители IBUILD 2020 достигли наивысшего результата деятельности в своей работе за прошлый год.

“Вместе мы много делаем для строительной отрасли и продолжаем работать дальше для ее развития. Этот год очень сложный для рынка. Все мы столкнулись с вызовами коронакризы, а также – реформированием ДАБИ, подключением к инженерным сетям и дефицитом финансирования отрасли”, – рассказал Президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Он поздравил участников премии: “Все лауреаты IBUILD 2020 года – уже лучше. Они показали способность находить оптимальные решения в самых сложных условиях, понимать своего потребителя и добиваться успеха”.

Ежегодно премия IBUILD подтверждает инновационность подходов отечественного строительства, направленность на создание комфортного и безбарьерной пространства для людей, повышение качества материалов.

“В этом году мы расширили номинации для представителей регионального строительного рынка. Выдвинуты проекты демонстрируют точки развития регионов”, – отметил Председатель Совета директоров КСУ Александр Ротов.

Церемония награждения состоялась при участии представителей профильных государственных учреждений и выдающихся деятелей строительной отрасли.

“Проблем в отрасли и задач по ее реформированию немало. Но благодаря совместной работе Минрегиона и экспертов Конфедерации строителей Украины все они пошагово решаются. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и с награждением премии IBUILD-2020”, – отметил первый заместитель министра регионального развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Заместитель Комитета ВРУ комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила: “Позитивной новостью стало большое количество и повышения качества региональных проектов, но следует понимать, что для достижения европейского уровня качества нужна слаженная работа всех участников строительного рынка. А это и качество строительных материалов, и качество проектных решений и качество работ на каждом из этапов”.

“Желаю успеха и благодарю КСУ за организацию ежегодной премии, каждый раз демонстрирует повышение качества проектов”, – добавила Наталья Дюжилова, председатель Государственной сервисной службы градостроительства.

Качество проектов этого года оценивали не только эксперты, но и обычные потребители. Каждый мог проголосовать в онлайн формате и выбрать лучшую компанию в номинации “Выбор потребителя”.

Знакомим с победителями VИII Всеукраинской строительной Премии IBUILD: