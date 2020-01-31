В последнее время в "Слуге народа" все чаще поднимают тему "народовластия". Суть идеи состоит в том, чтобы предоставить украинскому народу право законодательной инициативы (внесения на рассмотрение законопроектов).

Об этом пишет юрист и политический аналитик Александр Солонько в статье для #Букв под названием “Каждый из нас законодатель”: как идея Зеленского работает в мире”.

С целью внедрения “народовластия” даже был разработан и внесен в Парламент законопроект, который уже получил одобрение Конституционного суда.

Тема “народовластия” особенно актуальна для “Слуги народа” в преддверии местных выборов, так как украинский избиратель будет ждать новых месседжей. В связи с этим “народовластие” стало одной из центральных тем для построения и изменения публичного образа “слуг народа”.

Стоит отметить, что право народной законодательной инициативы существует во многих странах мира.

Например, эталоном многие считают Швейцарию, где 100 тысяч граждан могут подавать поправки в Конституцию. В этой стране институт народовластия действует уже около 150 лет. В то же время есть и ограничения: например, можно инициировать изменения только части положений Конституции, а трогать федеральные законы нельзя.

Федеральное собрание Швейцарии имеет право два года рассматривать законодательную инициативу. В случае одобрения ее могут вынести на референдум.

В том или ином виде “народовластие” существует в Испании, Латвии, Литве, Австрии, Польше и даже Беларуси и Кыргызстане. Но подходы к его реализации в каждой стране очень разные. Речь идет о критериях: например, о спектре вопросов, которые могут рассматриваться.

В частности, в Италии по народной инициативе можно как выносить на рассмотрение в парламент, так и отменять законы. Отмена закона может осуществляться через референдум по народной инициативе.

В США в федеральном основном законе право законодательной инициативы народа не прописано. Этот вопрос регламентируется законодательством отдельных штатов. Например, в штате Массачусетс существует перечень ограничений, по которым невозможно реализовывать такое право (например, в вопросах финансов и судоустройства).

Во Франции права законодательной инициативы на общегосударственном уровне не существует. При этом жители административно-территориальных образований могут инициировать референдумы. На них могут выноситься акты местного значения.

Подобная ситуация сложилась и в Германии, где референдумы на национальном уровне не предусмотрены, но можно инициировать и проводить референдумы на местах (по изменению границ административно-территориальных единиц).

В Испании действует запрет на внесение в порядке народной инициативы законопроектов по вопросам функционирования экономики и планирования государственного бюджета.

В Румынии запрещено в таком порядке рассматривать вопросы международного характера, амнистии и помилования, а также фискальное регулирование. В Италии действует практически идентичный перечень ограничений.

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Принципы действия “народовластия” в разных странах также отличаются тем, какое количество граждан может вносить ту или иную инициативу.

Например, в Латвии право инициировать законопроект имеет одна десятая часть избирателей. Похожий подход практикуется в Бразилии: в этой стране в поддержку инициативы должны быть собраны подписи 1 % избирателей, проживающих минимум в 5 штатах (а в каждом из штатов должны подписаться на менее, чем 0,3 % избирателей).

В Австрии необходимо собрать поддержку или 100 тысяч избирателей, или 1/6 избирателей в трех административных землях. Также в австрийском законодательстве прописано, кто может быть подписантом: лицо, обладающее избирательным правом и имеющее постоянное место жительства в соответствующей территориальной единице.

В Румынии используется требование территориального представительства: инициатива должна собрать 100 тысяч подписей, и подписанты должны представлять ¾ округов. В дальнейшем в каждом из округов, или в Бухаресте должно быть собрано не менее 5000 подписей.

В Кыргызстане, Кубе и Северной Македонии для внесения инициативы на рассмотрение необходимо собрать 10 тысяч подписей населения. А в Словении всего 5 тысяч.

При этом в Кыргызстане для изменений в Конституцию необходимо 300 тысяч подписантов. Кроме того, можно инициировать таким образом изменения не всех разделов Основного закона.

В Грузии этот показатель установлен на уровне 30 тысяч подписантов для изменений в законы и 200 тысяч – в Конституцию.

В Польше существует требование собрать поддержку 100 тысяч избирателей для запуска процесса. А в Беларуси для инициирования изменений в Конституцию необходимо 150 тысяч подписей.

Стоит отметить, что не во всех вышеперечисленных странах механизм “народовластия” работает одинаково эффективно. Например, в Швейцарии он применяется достаточно успешно, а в Австрии ни один закон не был принят через механизм народной инициативы.

“На примере зарубежного опыта четко прослеживается тенденция, согласно которой наличие самого понятия народной законодательной инициативы не гарантирует эффективного функционирования этого института. В некоторых даже развитых странах эта процедура полностью не была ни разу реализована, а регулярная реализация является скорее исключением”, – отмечается в статье.