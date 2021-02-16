Рекордных 62% граждан США считают, что Демократическая и Республиканская партии сегодня плохо представляют американский народ, так что необходима третья мощная политическая сила.

Об этом свидетельствуют данные опроса американского института исследования общественного мнения Gallup, проведенного с 31 января по 2 февраля.

Согласно опросу, сегодня рекордные 62% взрослого населения США считают, что “партии настолько плохо представляют американский народ, что нужна третья сторона”. Для сравнения, еще в сентябре такую точку зрения высказывали 57% опрошенных.

33% американцев считают, что две основные политические партии адекватно представляют публику. Этот показатель самый низкий с октября 2013 года.

Положительное мнение о Республиканской партии имеют 37% опрошенных, Демократической — 48%. При этом 50% взрослого населения идентифицировали себя как политически независимые. Это рекордное значение, зафиксированное Gallup.

Политически независимые как правило поддерживают идею о третьей партии, чем республиканцы и демократы. Однако на фоне последних событий уровень поддержки третьей партии среди республиканцев значительно вырос (до рекордных 63-70%). Еще в сентябре таких среди республиканцев было 40%. В то же время среди демократов уровень поддержки третьей партии упал с 52% в сентябре до 46% на сегодняшний день.

68% республиканцев предпочитают, чтобы бывший президент Дональд Трамп оставался лидером партии, а 31% хотят, чтобы у партии был новый лидер.

В опросе также поднималась тема движения партий в будущем. 40% республиканцев и независимых республиканцев хотят, чтобы партия стала консервативнее, 34% — чтобы оставалась такой, как есть.

Что касается демократов, то их голоса за то, чтобы партия стала либеральнее, была умеренной, или двигалась в том же направлении, что и сейчас, разделились почти поровну (34%, 34% и 31% соответственно).