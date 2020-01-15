Об этом заявил представитель штаба СНБО Олег Корниенко на заседании парламентского комитета по национальной безопасности, сообщают #Буквы.
“Идентификация продолжается, и сейчас не все погибшие украинцы идентифицированы. Как уверяет иранская сторона, до 19 января это будет завершено”, – отметил Корниенко.
По его словам, в Иране сейчас находятся 10 экспертов, в частности эксперты-криминалисты МВД Украины. Сразу после трагедии туда направилась группа из 45 человек, но накануне представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины вернулись из Ирана.
“Самолетом вернулись 29 человек, необходимости в пребывании которых уже не было. Они полностью выполнили возложенные на них задачи. Там сейчас находятся 10 экспертов и 12 членов экипажа Ил-76 до завершения идентификации тел и для их репатриации (возвращения, – ред.) в Украину”, – подчеркнул Корниенко.
Он не смог ответить на вопрос, как работал в эти дни оперативный штаб СНБО и кто отвечал за информирование общественности о происходящем.
Также он не смог сказать, кто должен был запретить полеты МАУ в ту ночь и кто сообщил о катастрофе.
“Во всяком случае до меня дошла информация от посла”, – сказал чиновник.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.