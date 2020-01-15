Идентификация граждан Украины, погибших в результате крушения самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки, должна завершиться до 19 января.

Об этом заявил представитель штаба СНБО Олег Корниенко на заседании парламентского комитета по национальной безопасности, сообщают #Буквы.

“Идентификация продолжается, и сейчас не все погибшие украинцы идентифицированы. Как уверяет иранская сторона, до 19 января это будет завершено”, – отметил Корниенко.

По его словам, в Иране сейчас находятся 10 экспертов, в частности эксперты-криминалисты МВД Украины. Сразу после трагедии туда направилась группа из 45 человек, но накануне представители Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины вернулись из Ирана.

“Самолетом вернулись 29 человек, необходимости в пребывании которых уже не было. Они полностью выполнили возложенные на них задачи. Там сейчас находятся 10 экспертов и 12 членов экипажа Ил-76 до завершения идентификации тел и для их репатриации (возвращения, – ред.) в Украину”, – подчеркнул Корниенко.

Он не смог ответить на вопрос, как работал в эти дни оперативный штаб СНБО и кто отвечал за информирование общественности о происходящем.

Также он не смог сказать, кто должен был запретить полеты МАУ в ту ночь и кто сообщил о катастрофе.

“Во всяком случае до меня дошла информация от посла”, – сказал чиновник.