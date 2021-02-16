Идеологическая лихорадка: как Pizzagate за четыре года трансформировалась в QAnon

4 декабря 2016 года 28-летний Эдгар Мэддисон Уэлч, житель города Солсбери, штат Северная Каролина, проснулся до восхода солнца, сел за руль и начал воплощать свои безумные планы, спровоцированные теорией заговора, которую он вскоре поможет прославить. Проехав 350 миль от родного города в столицу страны, Уэлч наклонил камеру мобильного телефона к себе и нажал запись.

Об этом сообщает The Washington Post.

“Я не могу позволить вам расти в мире, испорченном злом”, – сказал мужчина своим двум маленьким дочерям.

После этого Уэлч поехал к “центру педофилии и коррупции”, по версии вымышленной теории заговора Pizzagate – Comet Ping Pong, популярной пиццерии на северо-западе Вашингтона. Согласно теории заговора, могущественные демократы издевались над детьми именно в этом заведении. А Уэлч, 28-летний работник склада, намеревался их спасти. Он сделал три выстрела, но повредил только стены и имущество пиццерии. К счастью, обошлось без жертв.

С тех пор прошло более 4 лет. Однако дезинформация и экстремизм в США лишь усилились. В Вашингтон за эти годы направлялись сотни таких же “борцов”.

На этот раз они нацелились на Капитолий – храм американской демократии. Беспорядки в январе этого года спровоцировали сторонники теории заговора QAnon – преемницы Pizzagate.

Атака 6 января привела к пяти смертям, более 200 арестам и второму импичменту Дональда Трампа. Его наглость поколебала веру в американскую демократию.

На самом деле эти два случая демонстрируют процветание теорий заговоров, которые неоднократно пропагандировал бывший президент Трамп. Сторонники теорий заговоров готовы устраивать беспорядок и убивать ради своих убеждений.

Pizzagate была ранним предупреждением о том, как дезинформация может привести к насилию, сказала Джоан Донован, ученый по вопросам манипуляций со СМИ, общественных движений и экстремизма.

“Большая разница между 2016 годом и Pizzagate и QAnon сейчас … это в масштабе. Через четыре года это охватило гораздо больше людей”, – сказала Донован.

Напряжение растет

21 ноября 2019 года владелец пиццерии, которую обстрелял Уэлч, Джеймс Алефантис получил электронное письмо с сообщением о том, что преступник вскоре выйдет из тюрьмы.

“Освобождение заключенного запланировано на 28 мая 2020 года”, – говорилось в сообщении.

Тогда владелец заведения почувствовал, что напряжение растет.

К тому времени прошло три года со дня террористического акта. Однако сторонники фальшивой теории заговора Pizzagate не смирились с поражением. Они угрожали Алефантису смертью и даже поджигали двери пиццерии.

Теперь мужчина растерянно пытался собраться с мыслями и сообщить новость об освобождении из тюрьмы Уэлча своим травмированным работникам.

Их психологические травмы начались за несколько дней до выборов президента США, когда соревновались Трамп и Клинтон. Вдруг аккаунт Алефантиса в Instagram завалился комментариями с обвинениями в педофилии.

Перед этим WikiLeaks опубликовал сломанные электронные письма главы предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста. В переписке Алефантис спросил Подеста о сборе средств в Комете. В других письмах Подеста говорил о получении “сырной пиццы”. В соцсетях анонимные пользователи ошибочно заявляли, что “сырная пицца” – это код “детской порнографии”, а Комета – место великой демократической секс-ловушки для детей.

Эту теорию заговора поддержали известные ультраправые медиа-персоны. Так появилась теория заговора Pizzagate. А Уэлч прославил ее на весь мир.

Кто такой Эдгар Мэддисон Уэлч?

Эдгар Мэддисон Уэлч был глубоко травмированным с детства. Он крайне тяжело пережил смерть 16-летнего брата. Тот разбился в автокатастрофе, когда Уэлчу было всего 8 лет.

Авария уничтожила счастливую семью Уэлча. Однако его родители помогали сиротам, нуждающимся детям и животным.

В 2010 году Уэлч поехал на Гаити с церковной группой, чтобы помочь сиротам после землетрясения. По словам его отца, мужчина умолял их позволить привезти 3-4 осиротевших детей, которыми он хотел заниматься.

“Уэлч всегда был немного маниакальным”, – сказал Тони Кунц, друг из средней школы.

По словам мужчины, Уэлч боролся с зависимостью в реабилитационном центре. После лечения он стал еще более набожным.

Осенью 2016 года когда-то авантюрный Уэлч вернулся в родной город, он насмешливо называл “Смоллсбери”. Его брак распался. Он пытался стать пожарным, как его мать, но не смог.

Уэлч начал работать на складе Food Lion. Как-то ночью он наехал на 13-летнего мальчика, которого пришлось перевезти в больницу со сломанными костями и травмой головы. Мужчина умел оказывать экстренную медицинскую подготовку, поэтому старался помочь подростку, пока не прибыли врачи.

В этом инциденте его не обвинили, но он психологически травмировал мужчину.

Через месяц Уэлч поделился со своей девушкой тревожными сообщениями о педофилии в пиццерии столицы. Она предложила ему “остановить это”.

Позже следствие установит, что Уэлч часами просматривал видеоролики Pizzagate и посещал вебсайт пиццерии.

Также он пытался завербовать своего друга, который был ветераном войны в Афганистане. Однако мужчина не поддался.

“Совершение нападения на логово педофилов, возможно, посвященное жизни нескольких человек … Противостояние против коррумпированной системы, которая похищает, пытает и насилует младенцев и детей на нашем собственном дворе”, – описал свою миссию Уэлч.

Друг террориста предложил ему пойти в разведку, а не устраивать нападение сразу. Но тот решил действовать самостоятельно.

Через два дня вооруженный Уэлч ворвался в пиццерию. Шокированный персонал начал медленно выводить посетителей.

Уэлч бродил по пиццерии, ища подземелья, которого не было. Найдя дверь, которую не удалось открыть, он выстрелил в замок. Но это был лишь компьютерный шкаф.

В конце концов он отложил оружие, положил руки на голову и вышел на улицу, где его ждали десятки полицейских.

“Я приехал в округ Колумбия с намерением помочь людям, которые, по моему мнению, остро нуждались в помощи. Я никогда не собирался причинить вред или напугать невинную жизнь, но сейчас я осознаю, насколько глупым и необдуманным было мое решение”, – писал позже Уэлч в письме к судье.

Инцидент продолжался несколько минут, но преследовал напуганных людей годами.

На судебном заседании 22 июня 2017 года, в рамках которого Уэлч будет приговорен к четырем годам тюрьмы, сотрудник пиццерии заявил, что его психика сломана бессонницей и депрессией.

“После этого я просто хотел провалиться сквозь землю. Я не смог покинуть свой дом. Я не мог заснуть. У меня были жестокие ужасы с различными последствиями ситуации, которая неделями повторялась снова и снова, и снова”, – признался мужчина.

Алефантис говорил о “значительных убытках”, однако был оптимистом.

“Я надеюсь, что однажды, в более истинном мире, каждый из нас запомнит этот день как аберрации, символ времени болезни, когда некоторые части нашего мира сходили с ума от дезинформации, а ложь воспринимали как правду … Я надеюсь, что однажды правда победит, прежде чем выстрел снова прозвучит в месте тепла и любви”, – сказал он в суде.

Некоторые последователи Pizzagate поддержали действия Уэлча, но другая половина заявила, что стрельба была фальшивой. По их мнению, на самом деле таким образом демократы хотели отвести от себя подозрения.

В тюрьме Уэлч руководил группами по изучению Библии, поэтому его вера в Pizzagate мутировала в нечто другое.

Рождение QAnon

28 октября 2017 года пользователь “Q” начал размещать сообщения на 4chan. Сообщения распространялись и на Pizzagate, утверждая, что сатанинские педофилы контролировали не только Комету, но и мир, пили кровь детей, чтобы оставаться молодыми. Q пообещал, что Трамп и другие правительственные инсайдеры привлекут их к ответственности.

QAnon быстро перешел на Twitter, Facebook и YouTube, где нашел миллионы новых сторонников.

На момент освобождения Уэлча из тюрьмы 3 марта, QAnon решил действовать активнее. Марджори Тейлор Грин, республиканка из Джорджии, которая поддержала убеждения QAnon, была на пути к получению места в Конгрессе.

Через несколько дней после освобождения Уэлч сфотографировался с одним из друзей, которого пытался завербовать для своей злосчастной миссии.

Прищурив глаза, будто давно не видел солнечного света, он обнял друга, заглянул в камеру и улыбнулся.

Он вернулся

Уэлч сразу начал жить размеренной и спокойной жизнью. 27 марта девушка, которая однажды сказала, что бросает его из-за его одержимости Pizzagate, объявила в Facebook, что вышла за него замуж. А в сентябре она опубликовала фото, на котором они обнимаются на пляже, положив руки на ее беременный живот.

“Для него прошел год. Но он вернулся домой счастливым”, – сказал Дейн Гренберри, близкий друг, который обменивался письмами с Уэлчем, когда он сидел в тюрьме.

Мужчина с женой и дочерьми посещает друзей и родственников. Говорят, что он с нетерпением ждет рождения сына.

Сейчас всех интересуют ответы на ключевые вопросы. Он все еще верит в Pizzagate? Он следовал за Q? А теперь, что он думает о нападении на Капитолий?

Друг Уэлча говорит, что они не говорят об этом. Тема теорий заговора в их кругу запрещена.

Сам Уэлч отказался комментировать ситуацию, как и его жена и отец. Сейчас мужчина отбывает испытательный срок.

“Это была трагедия”

Местные СМИ не освещают новости об увольнении Уэлча из тюрьмы. Жители Солсбери стараются не вспоминать эту трагедию.

“Это была аномалия. И это была трагедия с точки зрения молодого человека. Я не знаю, каким было его психическое состояние”, – рассказала местная жительница.

До сих пор непонятно, почему Уэлч боролся с “обидчиками детей” в Вашингтоне, а не в родном городе. В тот трагический день за 7 миль от дома мужчины жестоко расстреляли 7-летнюю Аянну Аллен, но за нее никто не вступился.

Виновного так и не нашли. К сожалению, свидетели отказывались говорить, поскольку были напуганы.

Солсбери – город контрастов, где часто возникают разногласия и расовые скандалы. Президентские выборы только усилили это. Пока жители Солсбери поддерживали Джо Байдена, округ Роуэн последовал за Трампом. Конгрессмен округа, республиканец Тед Бадд, отказался принять поражение Трампа.

Фото: The Washington Post

Он сказал, что был “поражен” беспорядками в Капитолии, но не менее шокирован, поняв, что QAnon распространяется в округе Роуэн.

Его жена Нэнси заявила, что пообщалась с последователями QAnon и сделала вывод, что они “относятся к этому, как к религии”.

“Готовы умереть?”

В ночь перед инаугурацией Байдена Эрика Мендоса отдавала чек клиентам во внутреннем дворике пиццерии, когда увидела, как приближается десяток разъяренных людей.

Персонал испуганно звонил Алефантису, ведь толпа так же, как и в 2016 году, могла совершить нападение на их заведение. Но на этот раз демонстранты пошли дальше – на Капитолий.

Президентство Трампа заканчивалось так, как оно началось: людьми, нацеленными на Комету Пинг-понг.

Алефантис надеялся, что Pizzagate закончится теориями заговора, но это было только начало. Болезнь распространилась на членов Конгресса.

Он добавил, что это безумие переходит рамки дозволенного. Миллионы поклонников QAnon, как Уэлч, ищут то, чего не существует.