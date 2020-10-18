Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации Украины, на своей странице в Facebook "отстаивала честь" боксера Василия Ломаченко, отправляя некоторых комментаторов в бан.

Об этом рассказывают #Буквы.

Валерия Ионан назвала проигрыш Ломаченко “просто плохим днем” и к публикации добавила хэштеги – #васямизтобою #lomaмизтобою.

“Лопес забрал все пояса у Ломаченко. Вася, ты все равно лучший. Мы все за тебя. Это был просто один плохой день”, – написала чиновница.

Но большинство пользователей решили напомнить замминистру, что Василий Ломаченко недавно публиковал в своем Instagram видео с тренировки российского спецназа.

“Вася пророссийское говно. Постил у себя в инстаграмчике российский спецназ и российских попов, если вы забыли. Заслужено получил звиздюлей. Карма”, – написал один из пользователей.

В ответ Ионан сказала, что он “идет в бан”.

“Вместо нормальных тренировок и фокусе на боксе, Ломаченко призвал вместе с московским агентом Лукой оставить Лавру в управлении Москвы, обнимал “братьев-россиян” и требовал остановить гражданскую войну на Донбассе … В контракте реванша нет. Теперь можно и спокойно работать в московской церкви, не отвлекаясь на бокс”, – написал пользователь Ярослав Гришин.

Его чиновница так же отправила в бан. Но другой пользователь спросил Валерии Ионан, действительно ли она заместитель министра по вопросам евроинтеграции.

“А вы точно заместитель министра по вопросам евроинтеграции? Вы всех, чье мнение не совпадает с вашим, в бан отправляете?”

Затем Валерия Ионан забанила еще одного пользователя:

А Александр Жиляев прямо спросил чиновницу, почему она отправляет в бан тех, чье мнение не совпадает с ее.

На это Валерия Ионан ответила, что это ее персональная страница и й решать, кого отправлять в бан, а кого – нет.

“… Вся дискуссия о ватниках – не ко мне. И люди, которые его называют “ватником” могут это делать не на моей странице. Я его таковым не считаю, и у меня к нему большое уважение”.