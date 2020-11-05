Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украинская сторона предложит Трехсторонний контактной группе "План совместных шагов", включающий проведение выборов на оккупированной территории. Но для их проведения есть четкие условия.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Любой план – это набор определенных шагов и если ты хочешь прийти к точке назначения, то ты должен все правильно планировать. Нет какого-то символическое значения в этой дате – 31 марта. Просто так просчитан алгомитрично план”, – сказал Кулеба.

Он добавил, что если Украина стремится к урегулированию ситуации на Донбассе, то должна провести выборы.

Но, по его словам, выборы на оккупированных территориях могут произойти только при нескольких условиях.

“Выборы должны состояться только после восстановления полного контроля Украины над пока неконтролируемым участком российско-украинскую границу. Второе – эти выборы должны состояться по Конституции Украины. Третье – эти выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ и четвертое – эти выборы должны проходить под наблюдением миссии БДИПЧ ОБСЕ. То есть позиция Украины по этому вопросу остается очень четкой и принципиальной. И именно с такой позицией мы ведем переговоры с РФ в ТКГ”, – подчеркнул министр.