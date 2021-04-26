Про це нардеп сказав журналістам, повідомляють #Букви.
“Одеса вже вийшла (з “червоної зони”) сьогодні. Що стосується Києва, то треба буде дивитися день-два на статистику. Є тенденція, що Київ може вийти, але треба ще дивитися на статистику. На вихідні завжди зменшення йде: треба подивитися, як буде у вівторок, середу…яка кількість госпіталізацій”, – сказав він.
За його словами, наразі мова про локдаун не ведеться. “Ми бачимо спад. Але багатьох хвилює, що йдуть великодні свята, поминальні дні, і щоб це не спровокувало ще один спалах захворювань”.
Радуцький сказав, що західні області України майже всі вийшли з “червоної зони”.
- Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що попри карантин, на Великдень усі охочі зможуть відвідати святкові богослужіння.
- Напередодні повідомлялося, що на Львівщині послабили жорсткі протиепідеміологічні заходи та перевели область із “червоної” до “жовтої зони” карантину.