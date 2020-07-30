Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что единый е-билет на все виды транспорта, проект по внедрению которого поддержали на заседании Кабмина, заработает уже в августе.

Об этом он сказал в эфире “Сніданку з 1+1”.

Криклий подчеркнул, что Украина станет одной из немногих европейских стран, которые запустят эту программу не в пределах одного города.

“Это объединение всех видов транспорта: железнодорожного, внутреннего авиасообщения, автобусных перевозок и муниципального. Начинаем все в пределах страны, а потом можно будет подключать и международные перевозки”, – отметил он.

По словам министра, Киев, Харьков и Днепр уже протестировали свою систему единого билета. Там он будет работать в пределах муниципального транспорта.

Криклий показал, как сейчас выглядит билет: размер листа А4, на нем есть несколько QR-кодов и подробно расписана логистика для пассажиров.

При этом он уточнил, что окончательный вариант е-билета будет другим. По его словам, фактически это будет небольшой билет с единственным QR-кодом, который объединит все необходимые виды транспорта, который для себя выберет пассажир. Купить билет можно будет на сервисе Smart Ticket ориентировочно через неделю. Тогда и заработает услуга Единого е-билета.

“Начинаем с ночных поездов по направлениям Харьков, Львов, Киев и метрополитен подключаем. Это начальный этап – ночные поезда и метрополитен. Ориентировочно в течение месяца – весь муниципальный транспорт Киева”, – рассказал Криклий.

Кабмин внедряет проект Единого е-билета для различных видов транспорта.