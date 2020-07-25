Египет будет оплачивать лечение украинских туристов в случае заражения коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси, в ходе которого они обменялись мнениями относительно эпидемиологической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 для экономик обеих стран.

В контексте вопроса возобновления Египтом туристической деятельности Зеленский отметил необходимость неукоснительного соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление высококвалифицированной медицинской помощи в случае такой необходимости.

“Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международные аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургада и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина. Египет – это замечательная, очень гостеприимная страна. Для меня крайне важным является обеспечение безопасности и здоровья украинцев за рубежом. Особенно ценю решение усилить санэпидемконтроль на курортах, и покрывать расходы на лечение наших туристов”, – сказал он.