Египет будет оплачивать лечение украинских туристов в случае заражения коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Так, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси, в ходе которого они обменялись мнениями относительно эпидемиологической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 для экономик обеих стран.
В контексте вопроса возобновления Египтом туристической деятельности Зеленский отметил необходимость неукоснительного соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление высококвалифицированной медицинской помощи в случае такой необходимости.
“Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международные аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургада и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина. Египет – это замечательная, очень гостеприимная страна. Для меня крайне важным является обеспечение безопасности и здоровья украинцев за рубежом. Особенно ценю решение усилить санэпидемконтроль на курортах, и покрывать расходы на лечение наших туристов”, – сказал он.
- По состоянию на 7 июля граждане Украины могли въехать в 23 страны. Это: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.
- По состоянию на 14 июля в список стран, в которые украинцы могут въезжать в условиях коронавируса, добавились Багамские острова и Ливан.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.