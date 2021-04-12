Египет не выпустит судно Ever Given, пока не будет выплачена компенсация

Об этом сообщает агентство Anadolu.
“Судно останется здесь до завершения расследования и выплаты компенсации. Как только они согласятся на компенсацию, судну будет разрешено двинуться с места”, – сказал Усама Раби в телеинтервью.
Напомним, что 25 марта 400-метровый Ever Given, принадлежащий японской фирме Shoei Kisen KK, плыл из Китая в Нидерланды с почти 220 000 тоннами груза. В канале судно село на мель.
Египетским властям удалось освободить судно, которое в настоящее время находится в районе Большого Горького озера Египта.
Раби сказал, что SCA оценивает убытки примерно в 1 миллиард долларов.
По его словам, причиной инцидента мог быть “технический сбой”, поскольку судно не выполнило приказы капитана. Он также сообщил, что Суэцкий канал безопасен для плавания и охраняется египетской армией.
Через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли. Протяжность канала – 193 км. Он соединяет Средиземное море с Красным морем и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем – властям Египта придется вложить деньги в модернизацию технической инфраструктуры водного пути.
- 23 марта большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте. Из-за попыток вытеснить контейнеровоз движение в Суэцком канале было приостановлено.
- Впоследствии стало известно, что необходимо убрать до 20 тысяч кубических метров песка, чтобы освободить “Ever Given”.
- В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз. 29 марта “Ever Given” частично сняли с мели в Суэцком канале. Тогда администрация Суэцкого канала (SCA) заявила, что аварийная ситуация с контейнеровозом “Ever Given” приводит к $14-15 млн убытков ежедневно.
- 30 марта движение по Суэцкому каналу было восстановлено.
- Глава Управления Суэцким каналом Усама Раби заявил, что ущерб от почти недельного блокирования канала может превысить один миллиард долларов.