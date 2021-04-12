Covid-19 Украина

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Египет не выпустит судно Ever Given, пока не будет выплачена компенсация

Глава администрации Суэцкого канала Египта (SCA) Усама Раби заявил, что контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал проход, не выпустят в плавание, пока не будет выплачена компенсация.

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:12

Об этом сообщает агентство Anadolu.

“Судно останется здесь до завершения расследования и выплаты компенсации. Как только они согласятся на компенсацию, судну будет разрешено двинуться с места”, – сказал Усама Раби в телеинтервью.

Напомним, что 25 марта 400-метровый Ever Given, принадлежащий японской фирме Shoei Kisen KK, плыл из Китая в Нидерланды с почти 220 000 тоннами груза. В канале судно село на мель.

Египетским властям удалось освободить судно, которое в настоящее время находится в районе Большого Горького озера Египта.

Раби сказал, что SCA оценивает убытки примерно в 1 миллиард долларов.

По его словам, причиной инцидента мог быть “технический сбой”, поскольку судно не выполнило приказы капитана. Он также сообщил, что Суэцкий канал безопасен для плавания и охраняется египетской армией.

Через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли. Протяжность канала – 193 км. Он соединяет Средиземное море с Красным морем и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем – властям Египта придется вложить деньги в модернизацию технической инфраструктуры водного пути.

Теги: Ever Given, Египет, контейнеровоз

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