Египет усилил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус COVID-19, которые должны иметь украинцы при въезде в страну.

Об этом сообщает посольство Украины в Египте.

“Все без исключения граждане в возрасте от шести лет, пересекающие египетскую границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, с которыми иностранцы прибывают на отдых”, – говорится в сообщении.

В частности, отныне на сертификате должен быть QR-код и подпись врача.

Кроме того, он должен иметь точную дату и время сдачи теста, а также быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа и иметь печать лаборатории.

В сертификате обязательно должна содержаться информация о проведенном виде теста, должно быть указано, что гражданину произведено тестирование типа RT-PCR. При этом сертификат, содержащий информацию о лице, которому принадлежит тест, должен быть на английском языке. Заполненные от руки сертификаты в Египте не принимаются.

Подчеркивается, что в случае возникновения сомнений касательно достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.

В посольстве также добавили, что туристы с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанных по прилету в аэропортах курортных городов, будут размещены (изолированны) в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается покидать номера и свободно перемещаться по территории отеля.