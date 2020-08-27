Министерство здравоохранения Египта расширило требования для тестов на коронавирус, которые должны иметь при себе туристы. В частности, с 1 сентября сертификат с отрицательным результатом ПЦР-тестом должны иметь все лица старше 6 лет.

Об этом сообщает посольство Украины в Египте.

Это требование распространяется как на туристов, так и на граждан этой страны. При этом тест необходимо сделать не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Египет.

Сертификат с отрицательным результатом ПЦР-тестом, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия, должен соответствовать следующим требованиям:

должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;

должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории;

не содержать никаких исправлений, подтираний или поправок;

должен содержать информацию о проведенном виде теста;

должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов, прибывающих в Египет, не освобождаются от соблюдения указанных требований. Проведение ПЦР-тестов (на борту судна или после схода на берег) для этой категории лиц должно согласовываться агентской компании по обслуживанию судов с Минздравом Египта. При этом список членов экипажа судов с указанием их фамилий, имен и гражданства, должен быть представлен агентской компании в Минздрав Египта не позднее, чем за 48 часов до запланированного прибытия судна.

Граждане, у которых будет отсутствует необходимый сертификат, не будут допущены до пересечения государственной границы Египта до соответствующего распоряжения МОЗ Египта и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МОЗ Египта лаборатории.