Египет с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года отменил уплату визового сбора для туристов.

Об этом сообщает посольство Украины в Египте.

“По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 по 30 апреля 2021 года”, – говорится в сообщении.

Тем не менее неизменным остается требование к туристам иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия.